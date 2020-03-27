بالجلد الفضى.. غادة عبد الرازق تتألق في أحدث جلسة تصوير .. شاهد





وأطلت بها غادة عبد الرازق ، ببنطالا من الجلد الأسود، ويتميز بتفصيلة غريبة تبرز عن رشاقتها، ومرتدية معه بلوزة من الجلد الفضى بأكمام طويلة.





واعتمدت فى الماكياج على الألوان الترلبية للعيون مع الكحل الأسود، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأحمر اللامع الذى يتناسب مع إطلالتها.





واختارت تسريحة بسيطة لشعرها تتناسب مع إطلالتها، ووضت قبعة أنيقة باللون الأسود.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بقرط بسيط لأذنيها.