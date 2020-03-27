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مرأة

بالجلد الفضى.. غادة عبد الرازق تتألق في أحدث جلسة تصوير .. شاهد

الجمعة 27/مارس/2020 - 12:01 ص
صدى البلد
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نهى هجرس
نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة غريبة.

وأطلت بها غادة عبد الرازق، ببنطالا من الجلد الأسود، ويتميز بتفصيلة غريبة تبرز عن رشاقتها، ومرتدية معه بلوزة من الجلد الفضى بأكمام طويلة.

واعتمدت فى الماكياج على الألوان الترلبية للعيون مع الكحل الأسود، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأحمر اللامع الذى يتناسب مع إطلالتها.

واختارت تسريحة بسيطة لشعرها تتناسب مع إطلالتها، ووضت قبعة أنيقة باللون الأسود.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بقرط بسيط لأذنيها.
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A post shared by Ghada Abdelrazek (@ghadaabdelrazek) on

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