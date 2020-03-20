AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تكفلت بـ 100 أسرة.. غادة عبد الرازق تنضم لـ تحدي الخير

الجمعة 20/مارس/2020 - 08:16 م
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
Advertisements
سعيد فراج
نشرت الفنانة غادة عبد الرازق مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، أعلنت من خلالها استجابتها لدعوة الفنان أحمد السقا، في تحدي الخير، والتكفل بمصاريف 100 أسرة غير قادرة خلال فترة الحجر المنزلي لمجابهة فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19. 

ووجهت غادة عبد الرازق، الدعوى للفنانين: "فيفي عبده ونيللي كريم وهند صبري"، للانضمام إلى تحدي الخير، والمساعدة في مجابهة فيروس كورونا المستجد. 

يشار إلى أن أحدث أعمال الفنانة غادة عبد الرازق كان بطولة مسلسل "حدوتة مرة" والذي تم عرضه في الماراثون الرمضاني الماضي لعام 2019. 

المسلسل من تأليف عمر عبدالحليم، إخراج ياسمين أحمد، بطولة: غادة عبدالرازق، مجدي كامل، عبد الرحمن أبو زهرة، عايدة رياض، محمد شاهين، ودارت أحداثه حول "مُرة" التي تعيش مأساة عائلية تهدد حياتها المستقبلية، وقامت الفنانة أنغام بغناء التتر الخاص بالمسلسل.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غادة عبد الرازق بـ إطلالة جديدة على إنستجرام.. شاهد

غادة عبد الرازق تحتفل ببدء تصوير حفلة ٩.. وتكشف سر طرحة الزفاف

غادة عبد الرازق تجسد شخصية روز في فيلم حفلة 9

عود البطل.. غادة عبد الرازق تتألق في أحدث ظهور.. والجمهور يتغزل.. شاهد

من داخل سيارتها .. غادة عبد الرازق تبهر متابعيها فى أحدث ظهور

سعد سمير أطلق الشرارة .. نجوم الأهلى والزمالك يتسابقون فى تحدى الخير

ترشيحاتنا

شاهد.. آلاف البنجاليين يُصلّون لمحاربة فيروس كورونا

بعد أخبار عزلها من القضية .. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تفجر مفاجأة

كلام نهائي.. بيراميدز يكشف حقيقة ضم أحمد فتحي

زعيم كوريا الشمالية في زمن الكورونا.. مثير للجدل وتدور حوله الشائعات.. يجهز قنبلة لقصف أمريكا ويستعد لحرب على لقاح الفيروس

بسبب كورونا.. توقف برنامج توك شو شهير بمصر.. وتعليق عمل الشركة المنتجة

ماتت بالفستان .. تفاصيل وفاة عروس الشرقية يوم زفافها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخطر من كورونا.. هاني الناظر يحسم الجدل بشأن خلط الكلور بالخل

أسعار السيارات اليابانية اليوم في السعودية.. صور

وفاة شابة عشرينية بسبب كورونا بعد أيام من ولادة طفلها.. تفاصيل