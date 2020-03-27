خلو شوارع البحيرة من المارة ووسائل النقل لليوم الثاني

خلت لليوم الثانى على التوالى شوارع وطرق البحيرة من المارة وسيارات النقل الثقيل والخفيف والاجرة تنفيذا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى إطار إتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة المواطنيين

وأشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بالسلوك الايجابى لدى مواطنى المحافظة الذى يعكس وعى وحرص كبير للالتزام بتنفيذ كافة القرارات الاحترازية التى تقوم بها الدولة حرصا على أمن وسلامة جميع أبناء الوطن ضمن الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا .

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وأكد المحافظ أن شوارع مدن وقرى المحافظة شهدت حاله من الالتزام بحظر التجوال وسط تواجد شرطى لتطبيق القرارات ضد المخالفين بالإضافة إلى استكمال اعمال التعقيم والتطهير وكافة الإجراءات الوقائية برش الشوارع والميادين والأعمدة وأماكن الانتظار

وشملت اعمال التطهير والتعقيم واجهات المحال والمنازل ضمن الاجراءات والجهود التى تقوم بها المحافظة والوحدات المحلية فى هذا الشأن بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية