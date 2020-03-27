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محافظات

خلو شوارع البحيرة من المارة ووسائل النقل لليوم الثاني

الجمعة 27/مارس/2020 - 12:07 ص
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري

خلت لليوم الثانى على التوالى شوارع وطرق البحيرة من المارة وسيارات النقل الثقيل والخفيف والاجرة  تنفيذا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى إطار إتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة المواطنيين

وأشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بالسلوك الايجابى لدى مواطنى المحافظة الذى يعكس وعى وحرص كبير للالتزام بتنفيذ كافة القرارات الاحترازية التى تقوم بها الدولة حرصا على أمن وسلامة جميع أبناء الوطن ضمن الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا .

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https://www.elbalad.news/4207924

وأكد المحافظ أن شوارع مدن وقرى المحافظة شهدت حاله من الالتزام بحظر التجوال وسط تواجد شرطى لتطبيق القرارات ضد المخالفين بالإضافة إلى استكمال اعمال التعقيم والتطهير وكافة الإجراءات الوقائية برش الشوارع والميادين والأعمدة وأماكن الانتظار

وشملت اعمال التطهير والتعقيم واجهات المحال والمنازل ضمن الاجراءات  والجهود التى تقوم بها المحافظة والوحدات المحلية  فى هذا الشأن بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية

خلو شوارع البحيرة من المارة ووسائل النقل لليوم الثاني
خلو شوارع البحيرة من المارة ووسائل النقل لليوم الثاني
خلو شوارع البحيرة من المارة ووسائل النقل لليوم الثاني
خلو شوارع البحيرة من المارة ووسائل النقل لليوم الثاني
خلو شوارع البحيرة من المارة ووسائل النقل لليوم الثاني
خلو شوارع البحيرة من المارة ووسائل النقل لليوم الثاني
خلو شوارع البحيرة من المارة ووسائل النقل لليوم الثاني
خلو شوارع البحيرة من المارة ووسائل النقل لليوم الثاني
خلو شوارع البحيرة من المارة ووسائل النقل لليوم الثاني
خلو شوارع البحيرة من المارة ووسائل النقل لليوم الثاني
خلو شوارع البحيرة من المارة ووسائل النقل لليوم الثاني
خلو شوارع البحيرة من المارة ووسائل النقل لليوم الثاني
خلو شوارع البحيرة من المارة ووسائل النقل لليوم الثاني
خلو شوارع البحيرة من المارة ووسائل النقل لليوم الثاني
خلو شوارع البحيرة من المارة ووسائل النقل لليوم الثاني
خلو شوارع البحيرة من المارة ووسائل النقل لليوم الثاني
خلو شوارع البحيرة من المارة ووسائل النقل لليوم الثاني
خلو شوارع البحيرة من المارة ووسائل النقل لليوم الثاني
خلو شوارع البحيرة من المارة ووسائل النقل لليوم الثاني
خلو شوارع البحيرة من المارة ووسائل النقل لليوم الثاني
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