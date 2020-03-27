AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

الأزمات تتوالى .. الكويتية غدير السبتي تتعرض للنصب بعد إصابة ابنتها بـ كورونا

الجمعة 27/مارس/2020 - 03:01 ص
غدير السبتي
غدير السبتي
Advertisements
شروق ابراهيم
كشفت الفنانة الكويتية غدير السبتي أنها تعرضت لمحاولات نصب من أحد متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بقيام أحدهم بإقناعها بأن السحر والدجل سينهيان مسيرتها الفنية. 

وخرجت غدير السبتي في فيديو على متابعيها منفعلة بسبب ما تلقت، خاصة انها تمر بحالة نفسية سيئة بعد إصابة ابنتها بفيروس كورونا المستجد منذ أيام.

بدأت مشوارها الفني كممثلة عام 2014 بالصدفة بعد ترشيحها للقيام بدور المعاقة في مسلسل ثريا مع الفنانة سعاد عبد الله، وعلى الرغم من دخولها للفن متأخرًا بسبب دراستها في إسبانيا، إلا إنها حققت النجاح بعد ذلك. وهي أستاذة لمادة التمثيل في «المعهد العالي للفنون المسرحية».

تزوجت للمرة الأولى من والد أبنائها أسماء وعبد الوهاب لكنها انفصلت عنه. في مارس 2018، وفى رصيدها الفنى 4 أعمال مسرحية وما يزيد عن 16 مسلسلا تلفزيونيا.
الفنانة الكويتية غدير السبتي كانت قد أعلنت عن انفصالها عن زوجها المخرج البحريني أحمد الفردان، وذلك بعد فترة قصيرة علي زواجهما، بعدما أقامت حفل أسطوري أقيم في الكويت، وفي حضور عدد كبير من نجوم الفن في الخليج العربي من بينهم الفنانة إلهام الفضالة ، بثينة الرئيسي، وفرح الصراف، وآخرون. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيمون تنشر صورة نادرة لها بصحبة ميرفت أمين وابنتها

بـ مكياج صاخب.. ويزو تفاجئ متابعيها بـ إطلالة جديدة على الإنستجرام

بـ إطلالة جريئة.. دانا حمدان تستعرض رشاقتها على انستجرام

إصابة ابنة فنانة عربية شهيرة بفيروس كورونا

أخبار الفن .. إصابة ابنة فنانة شهيرة بـ كورونا .. أول ظهور لـ أنغام بعد انفصالها عن أحمد إبراهيم

بعد إصابة ابنتها بـ فيروس كورونا.. من هي الفنانة غدير السبتي

ترشيحاتنا

وزير التربية والتعليم: أنشطة تعليمية لطلاب التعليم الفنى وتخصيص قناة على نايل سات

رسميًا .. وزير التعليم يحسم مصير امتحانات الثانوية العامة 2020

بعد إلقاء القبض على 50 شخصا في حظر التجول.. كيف ظهرت دمياط في اليوم الثاني

شوقي: مالغيناش الوحدات الاخيرة من مناهج الاعدادية .. وسنخفي تفاصيل المشروعات البحثية حتى 2 أبريل منعا للمتاجرة

وزير التعليم: طلاب الثانوية العامة سيدرسون المناهج المحذوفة في أول سنة في الكلية

الحماية المدنية بـ الجيزة تنقذ أهالي الوراق من كارثة.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. امرأة بريطانية حامل تستغيث بعد إصابتها بفيروس كورونا.. فيديو

بعد ترك الملكية.. ميجان ميركل تأخذ دور "الفيل" في فيلم جديد من ديزني

كورونا يعيش على الأحذية لمدة 5 أيام.. حيلة جديدة من الفيروس الذكي لاقتحام المنازل