الأزمات تتوالى .. الكويتية غدير السبتي تتعرض للنصب بعد إصابة ابنتها بـ كورونا

كشفت الفنانة الكويتية غدير السبتي أنها تعرضت لمحاولات نصب من أحد متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بقيام أحدهم بإقناعها بأن السحر والدجل سينهيان مسيرتها الفنية.





وخرجت غدير السبتي في فيديو على متابعيها منفعلة بسبب ما تلقت، خاصة انها تمر بحالة نفسية سيئة بعد إصابة ابنتها بفيروس كورونا المستجد منذ أيام.





بدأت مشوارها الفني كممثلة عام 2014 بالصدفة بعد ترشيحها للقيام بدور المعاقة في مسلسل ثريا مع الفنانة سعاد عبد الله، وعلى الرغم من دخولها للفن متأخرًا بسبب دراستها في إسبانيا، إلا إنها حققت النجاح بعد ذلك. وهي أستاذة لمادة التمثيل في «المعهد العالي للفنون المسرحية».





تزوجت للمرة الأولى من والد أبنائها أسماء وعبد الوهاب لكنها انفصلت عنه. في مارس 2018، وفى رصيدها الفنى 4 أعمال مسرحية وما يزيد عن 16 مسلسلا تلفزيونيا.

الفنانة الكويتية غدير السبتي كانت قد أعلنت عن انفصالها عن زوجها المخرج البحريني أحمد الفردان، وذلك بعد فترة قصيرة علي زواجهما، بعدما أقامت حفل أسطوري أقيم في الكويت، وفي حضور عدد كبير من نجوم الفن في الخليج العربي من بينهم الفنانة إلهام الفضالة ، بثينة الرئيسي، وفرح الصراف، وآخرون.



