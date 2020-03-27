كورونا يقرب ميسي من إنجاز فريد





وكان الاتحاد الإسباني أعلن نهاية الأسبوع قبل الماضي، إيقاف مسابقة الدوري الإسباني، لأجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس كورونا.





وذكرت صحيفة " سبورت" الإسبانية، أنه في حال إلغاء مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم، سيتوج ميسي بجائزة هداف المسابقة"، مضيفة أنها ستكون المرة الأولى في القرن الـ 21 التي سيتوج بها لاعب بجائزة هداف الدوري الإسباني، بتسجيله أقل من 20 هدفا.





وتابعت الصحيفة أن إيميلو بوتراجينيو نجم ريال مدريد السابق، هو آخر لاعب حقق لقب هداف الدروي الإسباني بتسجيله أقل من 20 هدفا، موسم 1991.





ويتصدر ميسي جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 19 هدفا، بفارق 5 أهداف عن أقرب منافسبه كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد.









بات النجم الأرجنتني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة قرييا، من تحقيق إنجازا فريدا، حال إلغاء مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم، بسبب تفشي فيروس كورونا " كوفيد 19".