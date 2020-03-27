كورونا يتمدد ..22 إصابة جديدة بـ عمان وإيران تسجل 144 حالة فى 24 ساعة

يستمر وباء كوفيد-19 بحصد الأرواح وتسجيل إصابات جديدة حول العالم وتغيير خريطة البؤر الأكبر من يوم ليوم.

وأعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح العدد الكلي 131 حالة

كما أعلنت السلطات الإيرانية تعلن تسجيل 144 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد

فقد أودى فيروس كورونا حتى اللحظة بحياة نحو 24,093 شخصًا حول العالم، في حين بلغ عدد الإصابات 532,926 حتى السادسةوالنصف صباحًا بتوقيت غرينتش

وبلغ عدد الحالات التي شفيت 124,387 في حين عدد الحالات النشطة يبلغ 384,446 من ضمنها 19,655 حالة حرجة

وتسجل الولايات المتحدة حاليا أسرع وتيرة لانتشار المرض مع تجاوزها لعدد حالات الإصابة في الصين، كما حصل مع إيطاليا التي تجاوزت عدد حالات الوفاة التي سجلتها الصين

لكن عدد الإصابات المؤكدة رسميًا لا يعكس بالضرورة العدد الفعلي للإصابات، حيث إنّ العديد من الدول لاتختبر إلا من تستدعي حالتهم النقل إلى المستشفى.