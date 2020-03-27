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فن

أحمد مكي يشعل إنستجرام بصور عصافير

الجمعة 27/مارس/2020 - 01:06 م
صدى البلد
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منار نور
نشر الفنان أحمد مكي صورة تجمعه مع صديقه وهما يحملان عصافير، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. 

وعلق أحمد مكي علي الصورة قائلا : "جمعه مبارك عليكم واحيي زعاليل زنجباري " .

وكانت آخر مشاركات أحمد مكي السينمائية في فيلم "سمير أبو النيل" بمشاركة نيكول سابا ودينا الشربينى ومحمد لطفى وحسين الإمام، والذى دارت أحداثه في إطار كوميدي حول الشاب البخيل سمير أبو النيل "أحمد مكي" الذي يقطن بحي شعبي، ونتيجة لبخله الشديد تقع له العديد من المفارقات والمشاكل مع أهل منطقته.

من ناحية أخرى، احتفل الفنان أحمد مكي مؤخرا بنجاح مسرحيته "حزلقوم" التي شارك بها ضمن ‏فعاليات شتاء الرياض وعُرضت من 5 وحتى 9 فبراير على ‏مسرح أبو بكر الشدي بالعاصمة السعودية.‏
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