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حوادث

مأساة في ساقية أبو شعرة.. تفاصيل مصرع وإصابة 6 من أسرة واحدة في انهيار منزل بالمنوفية

الجمعة 27/مارس/2020 - 04:08 م
انهيار عقار
انهيار عقار
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محمد امين
حادث مأساوي ومفزع استيقظ عليه أهالي قرية ساقية أبو شعرة التابعة لمركز أشمون في المنوفية، حيث ملأ الموت رائحة المكان وانتشرت الجثث في كل مكان وهرول الجميع لانتشال جثث المفقودين من أسفل الأنقاض.

واستيقظ أهالي قرية ساقية أبو شعرة علي أصوات الصراخ والاستغاثات تملأ جنبات القرية ليهرول الجميع للشارع ليستطلعوا الأمر وسبب الصراخ والاستغاثات ليفاجأوا بالتراب يرتفع لعنان السماء ليتجهوا مسرعين لمعرفة سبب هذه الضوضاء والصراخ والاستغاثات ليفاجأوا بسقوط منزل أحد جيرانهم علي سكانه.

وفوجئ الأهالي بسقوط منزل الحاج محمد محمود إبراهيم ومما زاد فاجعة الأهالي معرفتهم أن سكان المنزل جميعهم بالداخل؛ لتبدأ رحلة صعبة وشاقة لمحاولة إنقاذ أهالي المنزل فهرول أحد الأهالي مسرعا وأخبر الحماية المدنية وأسرع آخر ليحضر حفار ليساعدهم في رفع الأنقاض لإخراج من في المنزل أملا في إخراجهم أحياء، بينما بقية شباب القرية وشيوخها يعملون جاهدين لرفع الأنقاض لإخراج سكان المنزل.

وبعد مرور برهة من الوقت ارتفعت أصوات الصراخ والعويل عثروا علي جثة الحاج محمد محمود إبراهيم صاحب الـ 68 عاما وبعد فترة وصلت الحماية المدنية بالمعدات الضخمة وبدأت في رفع الأنقاض سريعا ليتمكنوا من العثور علي جثتي عمرو نجل صاحب المنزل (31 عاما) وجثة السيد محمود إبراهيم (60 عاما).

وبعد فترة من البحث ورفع الأنقاض تمكنوا من العثور علي عبدالوهاب إبراهيم صاحب الـ 25 عاما وهدي عبدالحميد 50 عاما ربة منزل ويحي السيد 28 عاما مصابين بإصابات خطرة وشديدة وعلى الفور تم نقلهم للمستشفي العام لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة لهم. 
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