هاشتاج ساعة استجابة يتصدر تويتر.. ومغردون: لم يتبق لنا غير الدعاء

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي " تويتر"، #ساعه استجابة، بنية رفع بلاء فيروس كرونا عن البلاد، وتصدر الهاشتاج قائمه الأكثر تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعي وتفاعل عدد كبير من مستخدمي "تويتر".





وجاءت التغريدات كالآتي:

نحن الذين لا نملكُ

من الأمر شيئًا إلا الدُّعاء

فيا الله :

لا ترُدَّنا خائبين !" قلب أحمر





اللهم ارفع عن المسلمين الوباء

و احفظ بلادنا من كل داء

وبلاء و كل بلاد العالم





يارب أزل عنا وعن عبادك هذه الغمة وأكشفها عنا برحمتك وكرمك ، ومتعنا بنعمة الأمن والأمان ، ولا تهلكنا بعذابك يا رحمٰن ..





يارب أعد أحوالنا كما كانت ، آمنين مطمئنين في كنف طاعتك ورضاك عنا ، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به فإنه لا ملجأ

ولا منجى لنا إلا أنت .. ستنجلي، لا أقول لعلّها بل ويحلها من كان يملك عقدها.



