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أخبار البلد

هاشتاج ساعة استجابة يتصدر تويتر.. ومغردون: لم يتبق لنا غير الدعاء

السبت 28/مارس/2020 - 05:49 ص
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
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مرنا محمود - محمد هاني
دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، #ساعه استجابة، بنية رفع بلاء فيروس كرونا عن البلاد، وتصدر الهاشتاج قائمه الأكثر تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعي وتفاعل عدد كبير من مستخدمي "تويتر".

وجاءت التغريدات كالآتي:
نحن الذين لا نملكُ
من الأمر شيئًا إلا الدُّعاء
فيا الله :
لا ترُدَّنا خائبين !" قلب أحمر

اللهم ارفع عن المسلمين الوباء 
و احفظ بلادنا من كل داء 
وبلاء و كل بلاد العالم

يارب أزل عنا وعن عبادك هذه الغمة وأكشفها عنا برحمتك وكرمك ، ومتعنا بنعمة الأمن والأمان ، ولا تهلكنا بعذابك يا رحمٰن .. 

يارب أعد أحوالنا كما كانت ، آمنين مطمئنين في كنف طاعتك ورضاك عنا ، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به فإنه لا ملجأ 
ولا منجى لنا إلا أنت .. ستنجلي، لا أقول لعلّها بل ويحلها من كان يملك عقدها. 

ان الامور اذا التوت وتعقدت نزل القضاء من السماء وحلها.
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