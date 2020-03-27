بشرى لـ جورج سيدهم: وداعا يا من أضحكتنا كثيرا

نعت الفنانة بشرى عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام" الفنان الراحل جورج سيدهم.





وشاركت له صورة وعلقت عليها قائلة: "وداعًا جورج سيدهم ..يا من أضحكتنا كثيرا... ارقد فى سلام يرحمه الله".





يذكر أن جورج سيدهم ولد بمحافظة سوهاج بمصر حصل على بكالوريوس زراعة من جامعة عين شمس 1961 وهو متزوج من دكتورة صيدلانية وبدأ جورج سيدهم حياته الفنية كأحد أعضاء فرقة ثلاثي أضواء المسرح بالاشتراك مع الضيف أحمد وسمير غانم.





لعب جورج سيدهم الأدوار الكوميدية ومن أشهر أعماله مسرحية المتزوجون مع صديقه سمير غانم وشيرين.



