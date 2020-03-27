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فن

بشرى لـ جورج سيدهم: وداعا يا من أضحكتنا كثيرا

الجمعة 27/مارس/2020 - 07:18 م
جورج سيدهم
جورج سيدهم
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مريم عزت
نعت الفنانة بشرى عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام" الفنان الراحل جورج سيدهم.

وشاركت له صورة وعلقت عليها قائلة: "وداعًا جورج سيدهم ..يا من أضحكتنا كثيرا... ارقد فى سلام يرحمه الله". 

يذكر أن جورج سيدهم ولد بمحافظة سوهاج بمصر حصل على بكالوريوس زراعة من جامعة عين شمس 1961 وهو متزوج من دكتورة صيدلانية وبدأ جورج سيدهم حياته الفنية كأحد أعضاء فرقة ثلاثي أضواء المسرح بالاشتراك مع الضيف أحمد وسمير غانم.

لعب جورج سيدهم الأدوار الكوميدية ومن أشهر أعماله مسرحية المتزوجون مع صديقه سمير غانم وشيرين.

ومن أبرز أعماله الفنية الحلو مايكملش والرجل والليل و كلام رجالة وصباح الورد وبوابة الحلواني و عزبة القرود و ألف ليلة و ليلة حواديت فكري أباظة ورأفت الهجان و عصر الفرسان و قابيل و قابيل و صرخة برئ ونشنت يا ناصح و حب في التخشيبة وجواز مع الاشتراك في الارباح و كلام خواجات و المتزوجون وأهلًا يا دكتور و أزواج بلا ماضي و منطقة ممنوعة ومن أجل حفنة نساء وجوليو ورومييت و موسيكا في الحي الشرقي و إنت اللي قتلت عليوة و فندق الأشغال الشاقة و طبيخ الملايكة و كل واحد وله عفريت و لو انت فار انا قطة و فندق الثلاث ورقات و اخر موضة  الراجل اللى جوز مراته.
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