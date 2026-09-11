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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اليوم.. التحالف الوطني يطلق قافلة شاملة بالطود ضمن مبادرة «إيد واحدة» لتقديم خدمات طبية وإنسانية بالمجان

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

تنطلق اليوم الجمعة، فعاليات القافلة الشاملة التي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ضمن مبادرة «إيد واحدة»، بمدرسة المهيدات الابتدائية بنجع المهيدات بقرية العديسات، التابعة لمركز ومدينة الطود بمحافظة الأقصر، لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات الطبية والإنسانية والاجتماعية والتنموية للمواطنين بالمجان، خاصة الأسر الأولى بالرعاية.

وتنظم القافلة بالتعاون مع محافظة الأقصر وهيئة الرعاية الصحية، وبمشاركة عدد من مؤسسات التحالف الوطني، وتشمل عيادات الباطنة والأطفال والجلدية والعظام والأنف والأذن والأسنان والنساء والتوليد، مع توفير الأدوية والعلاج بالمجان، إلى جانب قوافل العيون واستقبال طلبات عمليات العيون والقلب والقدم السكري، وطلبات الحصول على الأجهزة التعويضية.

كما تتضمن الفعاليات معرضا للملابس بالمجان، وتقديم مساعدات غذائية للأسر المستحقة وتوصيلها إلى منازلهم، فضلا عن استقبال طلبات التمكين الاقتصادي والحالات الإنسانية والغارمين، إلى جانب أنشطة ترفيهية للأطفال وجلسات للتوعية البيئية، وتواجد عيادات المبادرات الرئاسية بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية لتقديم الخدمات الصحية والتوعوية للمواطنين.

وتأتي القافلة في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والوصول بالخدمات إلى المواطنين في مختلف المناطق، وتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلها وتحسين مستوى معيشتها.

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