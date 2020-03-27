مصطفى بكري يدعو العرب للوقوف بجانب سوريا

نشر الإعلامي والسياسي مصطفى بكري، تغريدة جديدة له على حسابة الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر.





وجاءت التغريد كالآتي: سوريا العروبة تدعوكم ياعرب الوقوف معها لمواجهة هذه الأزمة بعد تسعة أعوام من الحروب والتآمر عليها من كل قوي وعصابات الإرهاب في العالم، سوريا لم تضن علي أحد في السراء والضراء ، قفوا إلي جانبها في مواجهة أزمة الوباء القاتل".



