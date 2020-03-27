جامعة عين شمس: رفع أكثر من 90% من المحاضرات إلكترونيا للطلاب

وأشار رجاء إلى أنه تم الانتهاء من رفع 90% الي 95%من محاضرات الاسبوع الأول والثاني من تعليق الدراسة الكترونيا للطلاب ورفعها على قنوات اليوتيوب الخاصة بكل كلية وكذلك مواقع اعضاء هيئة التدريس بالبوابه الالكترونيه وفقا الخطه الموضوعة من الجامعة فى هذا الشان.





ونوه أن الجامعة تعمل منذ فترة على ملف التحول الرقمى وإتاحة بعض المقررات الدراسية للطلاب من خلال التعليم عن بعد تحت أشراف الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة حيث يبذل اقصي مجهود للحفاظ علي سلامة الطلاب وايضا متابعة بشكل مستمر ل كل كلية بشكل يومي علي سير العملية التعليمية.







