بعد وفاة 12 إسرائيليا.. تل أبيب تجري 30 ألف فحص كورونا يوميًا

قررت وزارة الصحة الإسرائيلية، بعد مناقشة الموضوع مع رئيس الوزراء إجراء 30 ألف فحص يوميًا لاكتشاف حالات الإصابة بفيروس الكورونا خلال الأسبوعين المُقبلين وذلك بعد وصول حالات الوفاة إلى 12 شخصا.

وأشارت الوزارة إلى أنه "أجري اليوم قرابة الـ6000 فحص على أن يرتفع العدد ليبلغ نحو 10 آلاف خلال الأسبوع القادم".

وارتفع عدد حالات الوفاة في إسرائيل إلى 12 من جراء كورونا.

وأفادت قناة كان العبرية، بوفاة شخصين خلال الساعة الأخيرة أحدهما في مستشفى رمبام في حيفا والآخر في مستشفى فولسفون في حولون. والمتوفان في الـ73 والـ 80 من العمر.