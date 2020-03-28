لا تيأسوا.. هكذا تعافت إيطالية عمرها 102 عاما من فيروس كورونا.. تفاصيل

عندما أصيبت الإيطالية ايتاليكا جروندونا بفيروس كورونا، لم يتوقع أحد أنه بعد مضي نحو 20 يوما، تتعافى من الفيروس وتعود إلى بيتها مرة أخرى، والآن، يحاول الأطباء فحص كيف تعافت السيدة المسنة ونجت من فيروس كورونا القاتل، فيما بدأ الإيطاليون يطلقون عليها اسم "الخالدة".





وتقول الطبيبة التي عالجت السيدة المسنة: ايتاليكا تمثل أملا لكل المسنين الذين يهدد الفيروس كورونا حياتهم.





ويبلغ متوسط عمر ضحايا فيروس كورونا في إيطاليا حوالي 74 عاما. وتلقت جروندونا العلاج في المستشفى مطلع الشهر الجاري، بسبب مشكلات في القلب، وكانت تظهر عليها أعراض طفيفة. تقول الطبيبة: " حينها فحصناها، وكانت النتيجة إيجابية لفيروس كورونا. وأضاف :"لم نفعل لها الكثير، لقد تعافت من تلقاء ذاتها".





وأعرب الأطباء الإيطاليون عن سعادتهم الشديدة بالحالة، حتى قرروا إجراء المزيد من الفحوصات عليها بشكل معمق، فأخذوا منها عينة، مشيرين إلى أنها الحالة الوحيدة التي يعرفوها والتي نجت من الحصبة الاسبانية. فهي من مواليد 1917.





وقالت إحدى الممرضات التي قامت بتقديم الرعاية الطبية للمسنة: "لا أعرف ما سرها.. إنها سيدة تحب الحياة، تحب الرقص والموسيقى....".