خدمة 5 نجوم.. السعودية تقدم فاكهة وحلوى لمصابي كورونا للتخفيف عنهم.. صور





وأعلنت وزارة الصحة السعودية منذ أسابيع قليلة عن اكتشافها حالات مخالطة لأجانب مصابة بفيروس كورونا، لتفرض إجراءات العزل الصحي التي أقرتها منظمة الصحة العالمية .





وتداول رواد التواصل الاجتماعي عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، صورا للطعام الذي تقدمه وزارة الصحة داخل الحجر الصحي في السعودية لمرضى فيروس كورونا.





ويظهر في الصور أنواع كثيرة في طبق الطعام المغلف الذي يحتوي على الخضراوات والعناصر اللازمة لدعم جهاز المناعة، بالإضافة إلى الفاكهة والحلوى.





وأثنى رواد "تويتر" على القائمين على منظومة الصحة في السعودية، موضحين أن رعاية المصابين تشبه الخدمات السياحية التي تقدمها أفخم الفنادق.









📌وزارة #الصحة تطلق على من يتم عزلهم صحيا ( ضيوفنا ) من مواطنين ومقيمين ..



وجبات وحلويات ... رعاية 5 نجوم 👏🇸🇦 pic.twitter.com/NPl8xvYHiV — عناد العتيبي 🇸🇦 (@ENAD_Alotaibi) March 27, 2020

اجتاح فيروس كورونا معظم دول العالم بعد ظهوره في بداية الأمر بمدينة ووهان الصينية التي نشرت الفيروس في كل دول العالم وتسبب في سقوط آلاف الضحايا.