شاهد فيديو المستشفى سبب بكاء يورجن كلوب

تسبب فيديو لأشخاص يرددون نشيد ليفربول الرسمي " لن تسير وحدك أبدا"، داخل إحدى المستفيات، في دخول الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول في نوبة بكاء.

وقال يورجن كلوب في تصريحات لموقه ليفربول الرسمي:" وصلني فيديو أمس، لأشخاص في المستشفى، يغنون لن تسير وحدك أبدا، عقب مغادرتهم للعناية المركزة، لقد بدأت في البكاء فورا عندما رأيت هذه الفيديو".

وتابع: " ما رأيته شيئ لا يصدق، لكنه يظهر الروح الرائعة التي يتمتعون بها هؤلاء الأشخاص".

وأشار:"لقد اعتاد هؤلاء الأشخاص على مساعدة غيرهم، نحن بحاجة للاعتياد على مثل هذه الأشياء، لأننا نكتفي بمشاكلنا الخاصة، على عكسهم، يهتمون بمشاكل غيرهم".

يذكر أن ليفربول أعلن مؤخرا تجميد نشاطه الرياضي، بعد قرار إيقاف الدوري الإنجليزي حتى 30 إبريل المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا.

Emotional watching this. So much respect for NHS staff at the best of times, but at the moment, putting their lives on the line to protect us from this virus, wow! Total heroes. #YNWA #NHSHeroes pic.twitter.com/VJlA4WrsXO