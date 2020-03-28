8 أعراض تؤكد إصابتك بفيروس كورونا.. تفاصيل

لا يستطيع الكثيرون التفرقة بين دور الأنفلونزا والبرد وبين فيروس كورونا فبمجرد أن يزوره سعال خفيف وبعض الرشح والعطس يتوهم بأنه مصاب بالفيروس التاجي كورونا، ولكن هناك ثمانية علامات وأعراض تؤكد بالفعل إنك مصابًا بفيروس كوفيد 19، فيما يلي الأعراض الثمانية بالتفصيل التي قد توحي بأنك مصاب بالفعل بفيروس كورونا.





التهابات العينين

أشار بحث جديد إلى أن عدوى العين مثل التهاب الملتحمة قد تكون أحد أعراض فيروس كورونا، وأوضحت كلية أخصائي البصريات البريطانية "من المعروف أن أي عدوى في الجهاز التنفسي العلوي قد تؤدي إلى التهاب الملتحمة الفيروسي كمضاعفات ثانوية ، وهذا هو الحال أيضًا مع Covid-19".

وأضافت الكلية أنه من غير المرجح أن يصاب الشخص بالتهاب الملتحمة الفيروسي الثانوي لـ Covid-19 دون أعراض أخرى للحمى أو السعال المستمر حيث يبدو أن التهاب الملتحمة هو آخر عرض يظهر على الشخص.





السعال الجاف

ربما تكون أكثر أعراض كورونا المعروفة، بمجرد ملاحظة مدى اختلافها عن السعال المعتاد، كما إنك ستلاحظ أنه سعال جديد أو مختلف بشكل عام، فقد تستمر لمدة نصف يوم تسعل فقط.





الإرهاق العقلي

على الرغم من أن هذا لم يتم اعتباره رسميًا كأحد الأعراض ، فقد ذكر الذين يعانون من كورونا أنهم يعانون من الإرهاق العقلي، وقالت إحدى المصابات بالفيروس"ثيا جوردان" لصحيفة ديلي ميل إنها اعتقدت لأول مرة أنها ربما تكون مصابة عندما شعرت بألم شديد في حلقها وصداع.





حرارة مرتفعة

على الرغم من أن الأرقام تختلف باختلاف الأشخاص ، إلا أن ارتفاع درجة حرارة الجسم يُحسب بشكل عام كحمى بمجرد وصولها إلى 37.7 درجة مئوية، يمكنك معرفة إصابتك بالحمى إذا شعرت بالحرارة عند لمسها على ظهرك أو صدرك.





صعوبة في التنفس

إذا بدأ صدرك يشعر بالضيق أو لا يمكنك التنفس ، فقد تكون مصابًا بالفيروس التاجي، ومن غير المحتمل أن يعاني معظم الشباب أو أولئك الذين ليس لديهم ظروف صحية مسبقًا من هذه الأعراض.





ضيق التنفس وهو المصطلح الذي يعاني فيه الشخص من صعوبة في التنفس، قد يقترن بضيق في الصدر والتنفس السريع ونبض القلب.





فقدان حاستي التذوق والشم

حذرت الجمعية البريطانية لطب الأنف والأذن والحنجرة من أن فقد حاسة الشم والذوق قد يعني أن لديك فيروس كورونا، وأوصى أخصائي الأذن والأنف والحنجرة أي شخص يعاني من هذه الأعراض بالعزل الذاتي فورًا.





ألم بالبطن

كما هو الحال مع فقدان الشهية ، يمكن بسهولة تحمل ألم في البطن كعلامة على الفيروس، فإن دراسة نشرت حديثًا من قبل المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي تربط مشاكل البطن بـ Covid-19، ووجدوا أن 48.5٪ من 204 أشخاص أصيبوا بالفيروس التاجي في مقاطعة هوبي بالصين يعانون من أعراض هضمية مثل الإسهال.





التعب الجسدي

من الأعراض الشائعة الأخرى لـ فيروس كورونا، بالإضافة إلى البرد والإنفلونزا والعديد من الفيروسات بشكل عام ، الشعور بالتعب أو الإرهاق.

يُطلب منك الاستراحة عندما تكون مريضًا، لكن الشعور بالتعب وعدم القدرة على النوم بسبب السعال وصعوبة التنفس ، يمكن أن يجعل الأمور أكثر صعوبة.