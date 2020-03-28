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محافظات

له 10 مزايا.. تعرف على فوائد التبرع بالدم

السبت 28/مارس/2020 - 11:37 ص
صدى البلد
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محمود زيدان
دعا الدكتور عمرو أبو سمرة، نقيب الأطباء بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، أهالي المحافظة، إلى التوجه لبنك الدم الإقليمي للتبرع بالدم لمساعدة المرضى، وذلك من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً يوميًا، في ظل الظروف الطارئة التي تمر بها، وتستوجب تكاتف جميع الجهود.

  • 10 فوائد للتبرع بالدم
وأصدرت نقابة الأطباء بكفر الشيخ، بيانًا، أوضحت فيه أن هناك 10 فوائد للتبرع بالدم، هي تجديد الدم، وتقليل احتمالات الإصابة بالعديد من السرطانات، وتقليل احتمالات حدوث جلطات القلب، حالات مرضية علاجها التبرع بالدم، الحفاظ على سلامة الكبد، تقليل عوامل الأكسدة ومحفزات الالتهاب،  فوائد نفسية هامة، تحاليل حيوية مجانية، تقليل احتمالات الإصابة بالعديد من السرطانات، مساهمة طفيفة في إنقاص الوزن، فوائد عظمى بثمن قليل للغاية.

  • ماذا أفعل قبل التبرع بالدم؟
ومن جانبه، قال الدكتور أيمن نبيل صلاح، مدير بنك الدم الإقليمي بكفر الشيخ، لا يُطلب منك سوى تعليمات بسيطة، من قبيل النوم الجيد في الليلة السابقة، وتناول وجبة طعام جيدة صحية، خاصة الفاكهة والخضروات، صباح يوم التبرع، وشرب وفرة من المياه والعصائر، ناصحًا بتجنب تناول الوجبات كثيفة الدهون قبل التبرع مثل الشيكولاتة ، والمحمًّرات كالبطاطس المقلية، والتي تؤثر على دقة بعض التحاليل التي يتم إجراؤها على الدم الذي سيتم التبرع به.

ووجه مدير بنك الدم الإقليمي بكفر الشيخ، عدة نصائح بعد التبرع بالدم، منها شرب كمية وفيرة من المياه والعصائر في أول يوم، تجنب المجهود العضلي العنيف مثل الجري لمسافة كبيرة أو رفع الأثقال أو ما شابه لمدة يوم.

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