صحة كفر الشيخ: تشغيل جهاز الـ PCR لتحليل فيروس كورونا

أعلنت مديرية الصحة والسكان بكفرالشيخ عن تشغيل جهاز ال PCR لتحليل فيروس كورونا المستجد بالمحافظة، وتوفير الكاتس والمواد اللازمة من وزارة الصحة، لتوفير الجهد والوقت في تحليل العينات وربطه بالمعامل المركزية بوزارة الصحة، ويساعد هذا الجهاز في سرعة ظهور النتائج الخاصة بحالات اشتباة الاصابة بمستشفيات محافظة كفر الشيخ.





كما يتم تشغيل هذا الجهاز تحت إشراف إدارة المعامل بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، وبرعاية الدكتورة هاله زايد، وزيرة الصحه والسكان، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، الدكتوره سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.





وقالت مديرية الصحة في بيان، إن مصر يوجد بها حتي الآن 23 معملًا مركزيًا وجارٍ إنشاء 4 معامل أخرى لسرعة ظهور نتيجة الاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا المستجد والذي وفر الوقت والجهد في تحليل العينات المشتبه بها.



