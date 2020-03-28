للخلاف على حدود أرض.. معركة بالرصاص تنتهي بـ 8 ضحايا ما بين متوفين ومصابين

نشبت معركة بين أبناء عمومة بقرية أولاد شلول دائرة مركز سوهاج، بسبب الخلاف على الحد الفاصل للأرض الزراعية، واستخدم الطرفان فيها البنادق الآلية، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين.





كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من العميد عبد المجيد رضوان، مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بحدوث مشاجرة بالأسلحة الآلية بقرية أولاد شلول، ووجود متوفين ومصابين.





انتقلت قيادات مديرية أمن سوهاج، وضباط مباحث المركز، وعدد من التشكيلات الأمنية، وتم الفصل بين الطرفين وتبين من الفحص مقتل كل من "أشرف ك ا"، 35 عامًا، عقب إصابته بطلق ناري بالفخذ اليسرى، و"أحمد ن ذ"، 23 عامًا، إثر إصابته بطلق ناري بالرأس، و"حسين ذ ا"، 50 عاما، إثر إصابته بطلقتين بالبطن والكتف.





كما أصيب كل من "علاء ح ه"، 20 عاما، بطلق ناري بالفخذ اليسرى، و"سامح ال ح"، 32 عاما، مصابا بطلق ناري بالصدر، و"خالد ث أ"، 20 عامًا، بطلق ناري بالقدم اليمنى، و"توحيدة أ ع"، 31 عاما، مصابة بطلق ناري بالفخذ، و"عمر أ ع"، مصابا بطلق ناري بالقدم اليمنى.





تم نقل الجثث والمصابين لمستشفى سوهاج العام، والمستشفي الجامعي، ومستشفي الهلال، وتحرر محضر بالواقعة، وتم تعزيز الخدمات الأمنية لمنع تجدد الاشتباكات بين العائلتين.



