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تكنولوجيا

مجانا لفترة محدودة.. ألعاب مدفوعة لهواتف آيفون فقط

السبت 28/مارس/2020 - 07:40 م
هاتف آيف
هاتف آيف
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شيماء عبد المنعم
يلجأ الكثير من الأشخاص في الوقت الحالي إلى الألعاب الألكترونية، خاصة أؤلئك الذين يشعورن بالملل أثنا الحجر الذاتي المفروض عليه مع استمرار أزمة فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، لذا قام بعض مطورو الألعاب المدفوعة بطرح ألعابهم بشكل مجاني لفترة محدودة.

وبحسب ما ذكره موقع "cnet" المتخصص في مجال التقنية، أذا كنت من مستخدمي نظام التشغيل iOS التابع لشركة آبل، والمخصص لهواتف آيفون، إليك قائمة بأسماء الألعاب المتوفرة مجانا لفترة محدودة على متجر التطبيقات App Store.

أقرأ أيضاً:

1. Monument Valley 2: هي لعبة الألغاز، يمكنك من خلالها مساعدة الأم وطفلها في رحلتهم عبر الوادي الغامض، لاستكشاف المباني المسحورة ومعالجتها على طول الطريق.
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2. Lara Croft Go: ستقودك لعبة الألغاز والمغامرات، لاستكشاف الآثار القديمة بالإضافة إلى اكتشاف الأسرار والفخاخ القاتلة للكشف عن أسطورة ملكة السم.
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3. Cat Quest: تأخذك Cat Quest، في رحلة لاستكشاف Felingard لإنقاذ شقيقتك من Drakoth الشرير، استعد لمواجهة السحر والتنين والأبراج المحصنة المليئة بالكنز.

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4. Takoway: في هذه اللعبة لعبة ستذهب في رحلة للهروب من الأسر .
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5. Holy Potatoes! We’re in Space: هي لعبة حيث يتحمل فيها اللاعبون مسؤولية سفينة الفضاء الخاصة بهم.
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6. Earth Atlantis:في لعبة التصويب الجانبية هذه يجب عليك هزيمة وحوش البحر والمغامرة في عالم ما تحت الماء بعد نهاية العالم.
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7. Kings League: Odyssey: درب فريقك من التنانين وتدريبه حتى يصبح مستعدا للبدء في الرحلة.
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8. Tiny Guardians: ساعد في حماية Lunalie من الأعداء المختلفين وهي تسافر بحثا عن عمتها المفقودة.
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9. She and the Light Bearer: ساعد اليراع الصغير في البحث عن الأم في الغابة المجهولة، كما يجب أن تثبت أنك على مستوى المهمة من خلال حل الألغاز والتحديات.
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10. Dig Deep: اذهب في مغامرة فضائية مع أشخاص غريبين وابحث عن الكنز، وتجنب الفخاخ عندما تنضم إلى نقابة التعدين بين المجرات.
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11. Rolando: Royale Edition: بعد غزو المملكة، يتعرض الحكماء للهجوم من مخلوقات الظل. العب كمجموعة جريئة من Rolandos لإنقاذهم.

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