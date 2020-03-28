شاهد.. سعوديون ينشدون لمقاومة كورونا من داخل منازلهم

وسط حجر صحى وحظر تجوال يشمل معظم أنحاء البلاد للتصدي لإنتشار فيروس كورونا، تغنى السعوديون من على شرفات منازلهم، النشيد الوطنى السعودي، في محاولة لبث روح التضامن في مواجهة فيروس كورونا الذي تسبب بوضع المملكة تحت إجراءات احترازية مشددة.





وتداول رواد موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، مقطع فيديو عكس واقع حال الطرقات فى السعودية بعد أجواء الحظر التى خيمت على شوارعها واضوائها الخافتة ، وبدا جليا أصوات سكان العاصمة السعودية وهم يتغنون بالنشيد الوطنى فى تظاهرة تعكس اجتماع الجميع على حُب الوطن.





وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت، عن تسجيل (99) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل حالة وفاة لمواطن في الرياض ، وتسجيل حالتي تعافي ليصبح مجموع الحالات المتعافية (37) حالة .





ولم تدخر المملكة العربية السعودية جهدًا فى تقويض ومنع انتشار الفيروس، حيث أقرت حزمة من الإجراءات الإحترازية المشددة مصحوبة بعقوبات لم لا يلتزم بها حرصا على سلامة الجميع من مواطنين ومقيمين،





وأصدرت السلطات السعودية قبل يومين عددا من القرارات الجديدة من أجل مضاعفة إجراءات الوقاية، إنطلاقًا من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وفق ما تم عرضه من الجهات المعنية من الحاجة إلى المزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية.





وأصدر الملك سلمان عددا من الإجراءات الاحترازية الجديدة منها يُمنع على سكان مناطق المملكة الثلاث عشرة الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى، أي ما يعني تفعيل قرار الحظر الداخلي بين المناطق بعضها البعض، كما يُمنع الدخول والخروج والتنقل بين مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية مع التشديدات القوية ومخالفة المخالفين للقرارات.









بينما أكدت إمارة منطقة المدينة المنورة تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية في المدينة المنورة لمكافحة فيروس كورونا، واتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.





وقالت إنه "بناء على التوصيات الصحية المقدمة من الجهات المعنية تقرر تمديد فترة المنع على نطاق أحياء (الشريبات، وبني ظفر، وقربان، والجمعة، وجزء من الإسكان، وبني خدرة)، ومنع الدخول أو الخروج منها على مدار اليوم (24 ساعة)، ابتداء من الـ6:00 صباح يوم غد السبت 4 شعبان 1441هـ لمدة أسبوعين.





وبيَّنت أنه يمكن لسكان الأحياء المشار إليها الخروج للاحتياجات العاجلة مثل (الرعاية الصحية - والتموينات)، وذلك داخل نطاق منطقة الحظر خلال الفترة (6:00 - 15:00). كما يُنصح بالالتزام بالحجر الصحي المنزلي، والتواصل مع هاتف الصحة 937 في حال ظهور أي أعراض مرضية.





وتابعت: "لا يشمل منع التنقل داخل النطاق المشار إليه في الفقرة الأولى الفئات المستثناة من قرار منع التجول، مع مراعاة أن يكون ذلك في أضيق الحدود، ووفق الإجراءات والضوابط التي وضعتها الجهة المعنية".









ومن ضمن الإجراءات الاحترازية أيضًا التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز هي تقديم وقت بدء سريان قرار منع التجول إلى الساعة الثالثة عصرًا في المدن التالية: الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة.









كما وجهت الجهات المعنية بضرورة أخذ مقترحات وزارة الصحة بشأن زيادة ساعات منع التجول أو منع التجول طوال اليوم في تلك المدن أو غيرها من المدن والمحافظات والمناطق، مع استثناء الفئات التي سبق استثناؤها من منع التجول، مع مراعاة أن يكون الاستثناء في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية، مع ضرورة تنفيذ ورقابة الحجر الصحي للمواطنين بالمنازل ومنع الخروج نهائيًا. <blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">🎥 <a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#فيديو</a>| سكان حي السلامة في <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%AC%D8%AF%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#جدة</a> في نشيد جماعي للسلام الوطني السعودي. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B8?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#عكاظ</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ان_تكون_اولا</a> <a href="https://t.co/KVuBApBNV7">pic.twitter.com/KVuBApBNV7</a></p>— صـ حـ يـ فـ ـة عـ كـ ا ظ (@OKAZ_online) <a href="https://twitter.com/OKAZ_online/status/1243948705516052480?ref_src=twsrc%5Etfw">March 28, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>







