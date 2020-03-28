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أخبار البلد

سفارة مصر بسلطنة عمان: اشتباه إصابة راكب قادما من مسقط بكورونا

السبت 28/مارس/2020 - 09:19 م
سفارة مصر بسلطنة
سفارة مصر بسلطنة عمان
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ميـــس رضــا
أفادت السفارة المصرية بسلطنة عمان فى بيان لها منذ قليل، بحالة اشتباه بالاصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد – 19) على رحلة الطيران الاستثنائية الأولى التي وصلت اليوم السبت إلى القاهرة قادمة من مسقط.


وأوضح بيان السفارة على حسابها الرسمي بموقع "الفيسبوك" أنه تم تحديد بيانات الحالة المشار اليها وموافاتنا بالتفاصيل من القاهرة.

وأضافت أن حالة إشتباه في الإصابة بكورونا وتم تحويله إلى مستشفى حميات العباسية لعمل تحاليل تفصيلية للتأكد من الإصابة من عدمه.

وأكدت السفارة أن جميع المسافرين الآخرين على الطائرة نتائج فحصهم سلبية للفيروس أي انهم غير مصابين ولا يحملون الفيروس، لافتة إلى أنه بمجرد تلقى التقرير النهائي سيتم الإعلان على حساب السفارة الرسمي بموقع "الفيسبوك".

وأوضحت السفارة أنه جار إخطار السلطات العمانية بالتفاصيل لتحديد المخالطين واتخاذ اللازم اذا ما ظهرت نتيجة إيجابية للفحص.

وأكدت أن السلطات المصرية تقوم بعمل الإجراءات الطبية اللازمة بشأن متابعة جميع المخالطين، علما بأن الحالة المشتبه فيها تم نقله مباشرة من المطار الى مسنشفى العزل حتى ظهور النتائج النهائية والاطمئنان تماما.
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