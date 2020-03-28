وزيرة الصحة تحذر من أمر خاص بـ كورونا .. فيديو

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ، إن الوزارة تحاول النزول بأقل عدد من الحالات اليومية التي تصاب بفيروس كورونا ونقوم بالعبور من الأسابيع الأولى التي حذرت منها منظمة الصحة العالمية والعالم اجمع.









واضافت هالة زايد خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع علي القناه الاولي المصرية ، أن الأسبوع السادس والسابع أخطر اسابيع في تخطي هذا الوباء ومن الممكن ان يكون الاسبوع الثامن ايضا كما اننا قمنا بالعبور من الاسبوع السادس بسلام .









واوضحت هالة زايد ، أن اليوم اول يوم في الاسبوع السابع كما ان عدد الاصابات في الاسبوع السادس جاءت كما كنا نتوقع وجاءت عالية عن الاسابيع التي قبله .









وتابعت : ان ما نعمل عليه ان تكون عدد الحالات في أقل عدد ممكن وذلك لان الاسبوع السادس في الدول التي تفشى بها المرض كان بها الاف الحالات في اليوم الواحد .









واستكملت : أن الاجراءات التي نقوم بعملها من التقصى والعزل للأسر والمخالطين تعتبر من الخطوات المهمة والتي لم يعمل عليها الا القليل من الدول .