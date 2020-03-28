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وزيرة التضامن تعلن موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.. فيديو

السبت 28/مارس/2020 - 10:05 م
وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
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هاني حسين
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة  تقدمت بمشروع قانون لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات وفي إطار طرح القانون على مجلس النواب لوضع آليات الصرف. 

وأضافت نيفين القباج في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن صرف العلاوات الخمس  سيتم من أول يوليو المقبل .

وتابعت نيفين القباج:"  صرف العلاوات الخمس على دفعات لأصحاب المعاشات المستحقين، وياتي الصرف مع زيادة بنسبة 14 % في المعاشات".

وأكملت نيفين القباج:"  شرائح لصرف المعاشات  في اول ابريل، ومن يحصل على معاش أقل من ألف جنيه يصرف في 1 و2 و3 أبريل ومن يحصل على معاش من الف وحتى الفي جنيه يصرف في الفترة من 5 وحتى 7 ابريل وهكذا، وذلك لمنع التكدس".


ولفتت نيفين القباج:"  مصر لديها نظام تكافلي وأمريكا لا تملك هذا النظام ولا تعين القطاع الخاص والعام ولكن القطاع الاهلي لدينا في مصر نشيط يدعم جهود الوزارة في الكثير في الوزارات".
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