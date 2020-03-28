مجدى نزيه: النظرة السلبية من شأنها أن تهدم كل التدابير المناعية..فيديو

قال الدكتور مجدي نزيه رئيس قسم التثقيف الغذائى بالمعهد القومى للتغذية ، إن المناعة عامة هي مثلث متساوى الاضلاع و أحد أضلاعه هو النظام الغذائى او الاغذية المناعية .





واضاف مجدى نزية خلال حوارة في برنامج باب الخلق المذاع علي قنه النهار ، أن الضلع الثاني هو نمط الحياه اليومي الصحي السليم وهو ان الحركة لا تنفصل ونشاطى لا ينفصل مواعيد النوم والاستيقاظ لا تقل أهمية عن نوعية الأغذية .





وأوضح مجدى نزيه ، أن الضلع الثالث هو الحالة الذهنية والنفسية للفرد وذلك لان الإنسان حالة ذهنية وما يفكر فيه يكون وهذا ما يجعل ما نبنيه يهدم في لحظة .





وتابع : أن النظرة السلبية هي التي من شأنها أن تهدم كل التدابير المناعية وهذا ما يساعد الميكروب في الانتصار على الجيوش المناعية التي توجد داخل جسدك .





واستكمل : أن التنوع في الغذاء يعطي المناعة العديد من العناصر التي تساعدها علي مقاومة اى شىء .