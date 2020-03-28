بعد رحيل جورج سيدهم .. كيف ساهم في نجومية شيرين

ما لا يعرفه الكثيريون أنه بعدما اعتذرت الفنانة هويدا منسي ابنة الشحرورة لاستكمال دورها في مسرحية "المتزوجون" قام الفنان جورج بترشيح شيرين لأداء شخصية (لينا) في المسرحية لتأديه بتألق ونجاح كبيرين حيث استمر عرض المسرحية ما يقرب من 4 سنوات بعدها تم تصويرها للتليفزيون المصري عام 1980.
بعد شهرتها في المسرحية ذاع صيتها في الوسط الفني وبدأت تتهافت عليها العروض لتقف امام عمالقة الفن حيث كونت مع الزعيم عادل امام ثنائيا ناجحا فقد اشتركت معه في أكثر من عمل فني منها: الارهابي بخيت وعديلة الجردل والكنكة العراف مأمون وشركاه.
وأعلنت أسرة الفنان القدير الراحل جورج سيدهم، تشييع جثمانه من كنيسة العذراء في مدينة نصر، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا مع عدم إقامة عزاء له، تماشيا مع الاجراءات الوقائية من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.