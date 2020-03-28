AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد رحيل جورج سيدهم .. كيف ساهم في نجومية شيرين

السبت 28/مارس/2020 - 09:10 م
جورج سيدهم
جورج سيدهم
Advertisements
سعيد فراج
تصدر الفنان الراحل جورج سيدهم تريند "جوجل"، بعد وفاته أمس، الجمعة، عن عمر ناهز 82 عاما. 

ولد جورج سيدهم في مدينة جرجا بمحافظة سوهاج عام 1938، اشتهر ببراعته في التقليد والتقمص منذ أن كان طالبا بالمدرسة الثانوية ليصبح رئيسا لفريق التمثيل بالمدرسة الثانوية.

 ما لا يعرفه الكثيريون أنه بعدما اعتذرت الفنانة هويدا منسي ابنة الشحرورة لاستكمال دورها في مسرحية "المتزوجون" قام الفنان جورج بترشيح شيرين لأداء شخصية (لينا) في المسرحية لتأديه بتألق ونجاح كبيرين حيث استمر عرض المسرحية ما يقرب من 4 سنوات بعدها تم تصويرها للتليفزيون المصري عام 1980.

بعد شهرتها في المسرحية ذاع صيتها في الوسط الفني وبدأت تتهافت عليها العروض لتقف امام عمالقة الفن حيث كونت مع الزعيم عادل امام ثنائيا ناجحا فقد اشتركت معه في أكثر من عمل فني منها: الارهابي بخيت وعديلة الجردل والكنكة العراف مأمون وشركاه.

وأعلنت أسرة الفنان القدير الراحل جورج سيدهم، تشييع جثمانه من كنيسة العذراء في مدينة نصر، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا مع عدم إقامة عزاء له، تماشيا مع الاجراءات الوقائية من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة جورج سيدهم .. قصة إصابته بالتسمم

ندى بسيوني ناعية جورج سيدهم: ‏ألف رحمة على صاحب البسمة والقلب الطيب

بعد وفاته بجلطة بسبب خيانة شقيقه.. جورج سيدهم مطلوب على جوجل

غدًا.. تشييع جثمان الفنان جورج سيدهم من كنيسة العذراء

بعد الرحيل.. حكاية جورج سيدهم مع فقرة دش بارد

ترشيحاتنا

542 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في لومبارديا الايطالية

للموظفين والمعاشات.. موعد صرف العلاوة الدورية والعلاوات الخمس

حقيقة إصابة البابا فرانسيس بفيروس كورونا

الدولار يسجل أكبر انخفاض أسبوعي في أكثر من 10 أعوام

القتل العمد.. محامية قتيل فيلا نانسى عجرم تفجر مفاجأة فى تقرير الطب الشرعى

لم يدخلهما كورونا.. محافظتان مصريتان خاليتان من الفيروس.. لماذا؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بتطلبي أون لاين .. نصائح عند الاستلام للوقاية من فيروس كورونا

زي الأميرات.. داليا البحيري تخطف الأنظار بـ"تاج" من أحدث جلسة تصوير

10 إطلالات تبرز أناقة كندة علوش بالأبيض والأسود بعد تصدرها تريند جوجل