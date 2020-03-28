أحمد موسى للمواطنين: اقعدوا في البيت.. وأي حد جاي من الخارج يعزل نفسه.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر والعالم في حرب ضد فيروس كورونا، ومصر تتخذ إجراءات استباقية للحد من انتشاره.
وأضاف أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نتمنى التزام المواطنين منازلهم، ولازم اي حد جاي من الخارج يظل في العزل المنزلي لمدة اسبوعين".
واكمل موسى:" الحمد لله الحالات المكتشفة حتى الآن من المخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا".
وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" الدولة المصرية تواجه حربا ضد فيروس كورونا مثل العالم كله".
وتابع الإعلامي أحمد موسى:" ايدينا معلقة في ايدي الأطباء والأطقم الطبية في القطاع الصحي والطبي".
وقال الإعلامي أحمد موسى: أتوجه بالتحية الى جيش مصر الأبيض المواجه لفيروس كورونا والأطباء يعرضون أنفسهم للموت يوميا ، فهم خط المواجهة الاول.