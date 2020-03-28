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توك شو

أحمد موسى للمواطنين: اقعدوا في البيت.. وأي حد جاي من الخارج يعزل نفسه.. فيديو

السبت 28/مارس/2020 - 09:08 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى،  إن  مصر والعالم في حرب ضد فيروس كورونا، ومصر تتخذ إجراءات استباقية للحد من انتشاره.

وأضاف أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نتمنى التزام المواطنين منازلهم، ولازم اي حد جاي من الخارج يظل في العزل المنزلي لمدة اسبوعين".

واكمل موسى:" الحمد لله الحالات المكتشفة حتى الآن من المخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"  الدولة  المصرية تواجه حربا ضد فيروس كورونا  مثل العالم كله".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" ايدينا معلقة في ايدي الأطباء والأطقم الطبية في القطاع الصحي والطبي".

وقال الإعلامي أحمد موسى: أتوجه بالتحية الى جيش مصر الأبيض  المواجه لفيروس كورونا والأطباء يعرضون أنفسهم للموت يوميا ، فهم خط المواجهة الاول.
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