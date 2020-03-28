سمير عثمان: لن أترأس لجنة الحكام في وجود الجنايني





شدد سمير عثمان، رئيس لحنة الحكام السابق باتحاد الكرة المصري، على رفضه التام قبول أي عرض من اللجنة الخماسية على العودة لمنصبه في حالة عرض الأمر عليه.

وأضاف عثمان خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" رحلت عن اللجنة دون معرفة السبب الحقيقي ولن أعمل في ظل ترأس الجنايني اللجنة الخماسية".

وواصل:" رفضت أن أكون نائبًا لجمال الغندور بعدما توليت منصب رئيس اللجنة، ولم أحصل على فرصة كافية للحكم عليّ".