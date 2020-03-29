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الاتصالات تزف بشرى لـ وزارة الصحة والقطاعات الطبية.. فيديو

الأحد 29/مارس/2020 - 12:37 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل

قال المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن قطاع الاتصالات سيوفر خدمات الانترنت والمكالمات مجانا للعاملين بوزارة الصحة.


وأضاف المهندس عمرو طلعت خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أنه سيتم منح ٣٠٠٠ دقيقة للمكالمات و١٠ جيجا بايت للانترنت مجانا لجميع العاملين بالمنظومة الطبية.


وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذه المنحة ستقدم لهم تقديرا لدورهم وجهودهم المبذولة لانقاذ المواطنين والدولة من انتشار فيرس كورونا.


وتابع المهندس عمرو طلعت، أنه سيتم تنفيذ هذه المنحة بدءا من الأحد، مشيرا إلي أنه بالتنسيق مع وزارة الصحة تم معرفة جميع الاسماء والارقام الخاصة بالاطباء والعاملين بالوزارة.


وأشار إلي أن، الدقائق والميجابايت ستكون على ارقامهم دون الحاجة الي طلب اكواد للاشتراك.

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