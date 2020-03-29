الصحة العمانية: ارتفاع جديد في عدد مصابي كورونا.. وهذا مصدر الوباء

أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 15 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد، ليرتفع الاجمالي العام من الحالات، والتي كانت بدايتها من إيران التي نقلت العدوى لمعظم دول الخليج العربي والدول المجاورة، وفق ما ذكرت صحف عربية متفرقة.





وسجلت عمان 15 إصابة جديدة بـكورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 167 حالة.





ولفتت الوزارة إلى إن الخمسة عشر حالة الجديدة في السلطنة، 5 حالات منها مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، و8 مرتبطة بالسفر.





وانتقلت العدوى الفيروسية إلى عمان ودول الخليج من مواطنين كانوا في زيارة إلى طهران التي تفشى فيها الوباء ولم تُعلم أحدًا بمستجدات الفيروس ولم تتخذ الاحتياطات المناسبة لحماية الناس، فانتقلت العدوى للكثيرين.