وزير النقل يتابع نقل ركاب قطاري 987 و983 القادمين من الأقصر وأسوان للقاهرة

تابع وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير وصول ركاب قطار رقم 987 القادم من الأقصر إلى القاهرة الساعة 7.40 مساء أمس السبت بسبب أعمال التهديات ومشروعات تحديث نظم إشارات السكك الحديدية.





كما تابع الوزير كذلك وصول ركاب قطار رقم 983 القادم من أسوان إلى القاهرة الساعة 11.30مساء السبت نتيجة لاستكمال المسير إلى محطة رمسيس بالقاهرة نظرا لوجود ركاب قامت بالحجز المسبق قبل يوم قيام القطار خلال فترة 14 يوما التي تتيح للركاب الحجز المسبق والتي كان معمولا بها قبل صدور قرار الحظر.



