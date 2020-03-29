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فن

تعرف على موعد إطلاق قناة ROTANA KIDS

الأحد 29/مارس/2020 - 09:22 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
تطلق مجموعة قنوات روتانا مطلع أبريل المقبل، قناة خاصة بالأطفال، لمساعدة العائلات على قضاء وقت ممتع في منازلهم، وحثهم على عدم تركها في ظل هذه الأوضاع الحرجة، التي تشهدها أغلب دول العالم جراء تفشي وباء كورونا.

وأكد مسؤولو قنوات روتانا أنهم بذلوا مجهودا كبيرا لإطلاق قناة "روتانا KIDS"، التي ستقدم مضمونا مسليا وتعليميا لأطفال العالم العربي، بحيث ستتضمن خريطة برامج القناة أبرز وأفضل الإنتاجات العربية والعالمية، لتقديمها لشريحة المشاهدين الذين تتراوح أعمارهم بين سن 3 سنوات وحتى 12 عاما.

محتوى روتانا KIDS سيقدم كاملا باللغة العربية الفصحى، فإلى جانب البرامج التي أنتجت باللغة العربية، تمّ أيضا دبلجة الأعمال الأجنبية التي اختارتها القناة بعناية كبيرة لمشاهديها الصغار.
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