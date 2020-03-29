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محافظات

لماذا تزيل محافظة القاهرة المنطقة أعلى نفق الزعفران بجوار جامعة عين شمس؟.. فيديو

الأحد 29/مارس/2020 - 01:58 م
أعمال الإزالة التي
أعمال الإزالة التي تنفذها محافظة القاهرة
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عبد العزيز جمال
تعمل محافظة القاهرة على قدم وساق على خطتها التنموية والتطويرية والتي تستهدف إزالة المناطق العشوائية وإقامة مناطق  حضارية وخلق محاور مرورية جديدة لتخفيف الضغط المرورى على الشوارع.

وفي إطار تنفيذ محافظة القاهرة لخطة خلق محاور جديدة لتحقيق السيولة المرورية بالعاصمة أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صباح اليوم بدء إزالة المنطقة العشوائية أعلى نفق الزعفران بالوايلى بجوار جامعة عين شمس.

ويتم إزالة المنطقة لاستكمال المحور المرورى القادم من روكسى حتى رمسيس مرورًا بشارع المقريزى وهو المحور الموازى لمحور الخليفة المأمون وشارع لطفى السيد.
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