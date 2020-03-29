لماذا تزيل محافظة القاهرة المنطقة أعلى نفق الزعفران بجوار جامعة عين شمس؟.. فيديو

تعمل محافظة القاهرة على قدم وساق على خطتها التنموية والتطويرية والتي تستهدف إزالة المناطق العشوائية وإقامة مناطق حضارية وخلق محاور مرورية جديدة لتخفيف الضغط المرورى على الشوارع.



وفي إطار تنفيذ محافظة القاهرة لخطة خلق محاور جديدة لتحقيق السيولة المرورية بالعاصمة أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صباح اليوم بدء إزالة المنطقة العشوائية أعلى نفق الزعفران بالوايلى بجوار جامعة عين شمس. وفي إطار تنفيذ محافظة القاهرة لخطة خلق محاور جديدة لتحقيق السيولة المرورية بالعاصمة أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صباح اليوم بدء إزالة المنطقة العشوائية أعلى نفق الزعفران بالوايلى بجوار جامعة عين شمس.



