جامعة بني سويف توضح حقيقة إلغاء الترم الثاني

نفت جامعة بني سويف ما تردد خـلال الساعات الماضية حول قرار رئيس الجامعة بإلغاء الترم الثاني والاكتفاء ببحث.
عبد الوهاب مديرا عاما لرئيس جامعة الفيوم وسوزان لشئون البيئة
رئيس جامعة القاهرة: ننتج ما يقرب من 5 أطنان مطهرات يوميًا بأسعار اقتصادية لمواجهة كورونا
وأكد الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، أنها شائعة عارية تماما عن الصحة، مؤكدا أن الجامعة ملتزمة تاما بقرارات المجلس الأعلى للجامعات المنعقد بشكل دائم برئاسة وزير التعليم العالي.
عبد الوهاب مديرا عاما لرئيس جامعة الفيوم وسوزان لشئون البيئة
رئيس جامعة القاهرة: ننتج ما يقرب من 5 أطنان مطهرات يوميًا بأسعار اقتصادية لمواجهة كورونا
وطالب رئيس الجامعة بضرورة تحري الدقة وعدم نشر أو تداول أخبار كاذبة أو معلومات مضللة من شأنها تكدير السلم العام والبلبلة وإثارة الرأي العام.
وتهيب إدارة الجامعة بالجميع الالتفاف حول القيادة السياسية والالتزام بقرارات الحكومة، والعمل وعدم الالتفات لمثل هذه الشائعات.