جامعة بني سويف توضح حقيقة إلغاء الترم الثاني





وأكد الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، أنها شائعة عارية تماما عن الصحة، مؤكدا أن الجامعة ملتزمة تاما بقرارات المجلس الأعلى للجامعات المنعقد بشكل دائم برئاسة وزير التعليم العالي.

وطالب رئيس الجامعة بضرورة تحري الدقة وعدم نشر أو تداول أخبار كاذبة أو معلومات مضللة من شأنها تكدير السلم العام والبلبلة وإثارة الرأي العام.





نفت جامعة بني سويف ما تردد خـلال الساعات الماضية حول قرار رئيس الجامعة بإلغاء الترم الثاني والاكتفاء ببحث.وتهيب إدارة الجامعة بالجميع الالتفاف حول القيادة السياسية والالتزام بقرارات الحكومة، والعمل وعدم الالتفات لمثل هذه الشائعات.