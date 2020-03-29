AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

خوفا من انتشار كورونا.. الفلاحين تناشد بتطبيق قانون منع تداول الدواجن الحية

الأحد 29/مارس/2020 - 07:25 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء مجدي
قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين إن الوقت مناسب الآن لتطبيق القانون الذي طال انتظاره بمنع تداول الدواجن الحيه لافتا إلى أن تطبيق القانون رقم 70  لسنة 2009 بمنع تداول الدواجن الحيه  له أهمية كبيرة جدا إذا طبق الآن حيث الوقت المناسب من ناحية تقبل العاملين بهذا المجال لتطبيق هذا القانون الان للمساهمه في الحد من انتشار الامراض وخاصة مرض كورونا المرعب.

وأضاف أبوصدام أن حظر تداول الدواجن الحية سيخفض من أسعار الدواجن ويساهم في حماية الصحة العامة من انتشار الأمراض ويساعد في الحفاظ علي نظافة البيئة بالتوازي مع الاجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومه للسيطرة على وباء كورونا.  

وأوضح نقيب عام الفلاحين أن العاملين بهذا المجال أخذوا الوقت الكافي من عام2009 وحتى الآن  لتغيير طريقة بيعهم من الدواجن الحية إلى المبردة أو المجمدة.

وأكد أبو صدام أن الخطورة تكمن في تجمع المواطنين وترددهم علي هذه المحال وطريقة الذبح العشوائية التي تدار بها هذه المحلات مما يجعلها بؤرا لانتشار الامراض والأوبئة.

Advertisements

ترشيحاتنا

الرئيس يوجه بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% وإنشاء صندوق مخاطر

وسط اتهامات الصين وأمريكا.. أول تعليق من روسيا على أصل فيروس كورونا

إيران تسجل رقما كارثيا لأعداد وفيات كورونا

ننشر جداول امتحانات مايو لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بعد اعتمادها من وزير التعليم

مصطفى يونس في حوار ناري لـ صدى البلد: علاقتي بالخطيب انقطعت.. وفايلر لا يشبه جوزيه.. وهذا سر فشل برنامجي بقناة الزمالك

شرف ليك تعدي من أمام بابه.. رد قاسي من نجم الزمالك على تصريحات عصام الحضري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنغام تتحدى كورونا وتطل على جمهورها بحفل غنائي.. تعرف على تفاصيله

بإطلالة غير تقليدية.. ريهام أيمن تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بنفس الملابس.. حلا شيحة وابنتها تتألقان في أحدث ظهور