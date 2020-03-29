خوفا من انتشار كورونا.. الفلاحين تناشد بتطبيق قانون منع تداول الدواجن الحية

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين إن الوقت مناسب الآن لتطبيق القانون الذي طال انتظاره بمنع تداول الدواجن الحيه لافتا إلى أن تطبيق القانون رقم 70 لسنة 2009 بمنع تداول الدواجن الحيه له أهمية كبيرة جدا إذا طبق الآن حيث الوقت المناسب من ناحية تقبل العاملين بهذا المجال لتطبيق هذا القانون الان للمساهمه في الحد من انتشار الامراض وخاصة مرض كورونا المرعب.





وأضاف أبوصدام أن حظر تداول الدواجن الحية سيخفض من أسعار الدواجن ويساهم في حماية الصحة العامة من انتشار الأمراض ويساعد في الحفاظ علي نظافة البيئة بالتوازي مع الاجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومه للسيطرة على وباء كورونا.





وأوضح نقيب عام الفلاحين أن العاملين بهذا المجال أخذوا الوقت الكافي من عام2009 وحتى الآن لتغيير طريقة بيعهم من الدواجن الحية إلى المبردة أو المجمدة.





وأكد أبو صدام أن الخطورة تكمن في تجمع المواطنين وترددهم علي هذه المحال وطريقة الذبح العشوائية التي تدار بها هذه المحلات مما يجعلها بؤرا لانتشار الامراض والأوبئة.



