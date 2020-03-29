الجامعة العربية تدعو إلى فضح السياسات العنصرية والانتهاكات الإسرائيلية

دعت جامعة الدول العربية، الهيئات والمنظمات الدولية المعنية، للقيام بواجباتها في فضح السياسات العنصرية وادانة الممارسات والانتهاكات الاسرائيلية لأبسط الحقوق الفلسطينية والتصدي لهذه الممارسات الاسرائيلية، طبقا لقواعد القانون الدولي وما اقرته المواثيق والشرائع الدولية.





وجددت الجامعة العربية، في بيان أصدره قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة اليوم الاحد، بمناسبة الذكرى 44 ليوم الأرض، اعتزازها بصمود ونضالات الشعب الفلسطيني وتضحياته ودعمها المطلق لهذا النضال الباسل لاستعادة الحقوق الوطنية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.





وأكدت دعمها ووقوفها الى جانب ابناء الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة وداخل أراضي الـ48، معربة عن تقديرها لنضالاتهم دفاعا عن وجودهم وحقوقهم وارضهم وهويتهم تلك الحقوق الثابتة التي يضمنها القانون والشرعية الدوليين.





وقال البيان، إن سلطات الاحتلال تستغل انشغال وتركيز العالم في التصدي لفيروس كورونا، لمواصلة تنفيذ مخططاتها في الاستيلاء على الأرض وتهويدها والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، بما فيها تلك التي تمليها المبادئ الانسانية وقواعد القانون الدولي في ظل انتشار الوباء، خاصة تجاه ابناء شعبنا في القدس المعزولة بالجدار والاستيطان وسياسة الإهمال المتعمدة، وقطاع غزة المحاصر بآلة الحرب، الى جانب معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.







