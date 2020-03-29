AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الجامعة العربية تدعو إلى فضح السياسات العنصرية والانتهاكات الإسرائيلية

الأحد 29/مارس/2020 - 09:09 م
جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
Advertisements
ميـــس رضــا
دعت جامعة الدول العربية، الهيئات والمنظمات الدولية المعنية، للقيام بواجباتها في فضح السياسات العنصرية وادانة الممارسات والانتهاكات الاسرائيلية لأبسط الحقوق الفلسطينية والتصدي لهذه الممارسات الاسرائيلية، طبقا لقواعد القانون الدولي وما اقرته المواثيق والشرائع الدولية.

وجددت الجامعة العربية، في بيان أصدره قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة اليوم الاحد، بمناسبة الذكرى 44 ليوم الأرض، اعتزازها بصمود ونضالات الشعب الفلسطيني وتضحياته ودعمها المطلق لهذا النضال الباسل لاستعادة الحقوق الوطنية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت دعمها ووقوفها الى جانب ابناء الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة وداخل أراضي الـ48، معربة عن تقديرها لنضالاتهم دفاعا عن وجودهم وحقوقهم وارضهم وهويتهم تلك الحقوق الثابتة التي يضمنها القانون والشرعية الدوليين.

وقال البيان، إن سلطات الاحتلال تستغل انشغال وتركيز العالم في التصدي لفيروس كورونا، لمواصلة تنفيذ مخططاتها في الاستيلاء على الأرض وتهويدها والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، بما فيها تلك التي تمليها المبادئ الانسانية وقواعد القانون الدولي في ظل انتشار الوباء، خاصة تجاه ابناء شعبنا في القدس المعزولة بالجدار والاستيطان وسياسة الإهمال المتعمدة، وقطاع غزة المحاصر بآلة الحرب، الى جانب معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.


وأضاف ان هذه الذكرى شكلت واحدة من محطات النضال الوطني الفلسطيني في أراضي الـ1948 دفاعا عن الوجود والحقوق عن الأرض والهوية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وثيقة قضائية تعرض وضع القدس فى القانون الدولى ودور مصر التاريخي.. فيديو

الجامعة العربية تصدر بيانا جديدا بشأن خطة ترامب للسلام

الجامعة العربية: يوم الأرض سيبقى ذكرى خالدة في تاريخ الشعب الفلسطيني

ترشيحاتنا

شاهد.. أنغام الموسيقى الراقية تثلج قلوب سكان مدينتى والرحاب وقت الحظر

اخبار الاهلي.. نجم الزمالك يقصف جبهة الحضري.. نجما بيراميدز يقتربان.. وحسم مصير فايلر

بنفس الملابس.. حلا شيحة وابنتها تتألقان في أحدث ظهور

مصطفى يونس في حوار ناري لـ صدى البلد: علاقتي بالخطيب انقطعت.. وفايلر لا يشبه جوزيه.. وهذا سر فشل برنامجي بقناة الزمالك

مناشدة عاجلة من البنك المركزي لأصحاب البطاقات الائتمانية والفيزا كارد ..فيديو

هاشتاج المهن الطبية يتصدر تويتر بعد قرار السيسي زيادة البدل 75%

AdvertisementS

الصحة: تسجيل 33 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و 4 وفيات

مفاجأة غير متوقعة.. شاهد التموين تكشف عن قرارات جديدة عن البطاقات

طارق عامر: أوفينا بما وعدنا به.. والقيادة السياسية كلمة السر

صرف مكافأة امتحانات النقل للمعلمين قبل أول مايو مراعاة لأزمة كورونا

تراجع أسعار البنزين في مصر الأسبوع القادم.. محافظ البنك المركزي يكشف

طارق عامر يكشف لـ أحمد موسى لماذا تم وضع حد يومي لعمليات السحب والإيداع بفروع البنوك

مناشدة عاجلة من البنك المركزي لأصحاب البطاقات الائتمانية والفيزا كارد ..فيديو

ننشر جداول امتحانات مايو لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بعد اعتمادها من وزير التعليم

تركيا تسجل قفزة مرعبة في أعداد إصابات ووفيات كورونا خلال 24 ساعة

وسط اتهامات الصين وأمريكا.. أول تعليق من روسيا على أصل فيروس كورونا

خبر محزن .. خبيرة تتوقع عودة الحياة إلى طبيعتها بعد 6 أشهر بسبب فيروس كورونا

التموين تزف بشرى للمواطنين حول مخزون السلع.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. سلطة تونة بالبصل الأخضر وموس السلمون المدخن وسلطة بطاطس بالتونة

عود البطل ملفوف.. وصلة رقص لـ هايدي كرم وشقيقتها على تيك توك.. شاهد

لأول مرة .. تويوتا تظهر طرازين جديدين أثناء اختبارهم .. صور