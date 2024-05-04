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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة بنها الأهلية تكرم طالبة الهندسة الحاصلة على المركز الأول في الجودو

جانب من التكريم
جانب من التكريم

كرم الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، الطالبة "ملك محمد سيف" الطالبة بالفرقة الأولى بكلية الهندسة، لحصولها على المركز الأول ببطولة الجمهورية المفتوحة تحت 18 سنة وزن  48 كيلوجرام بمنافسات الجودو والأيكيدو والسومو.


وحرص "السعيد" على تكريم الطالبة وتهنئتها على الإنجاز الرياضي وذلك بحضور الدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس الأمناء، والدكتور جمال سوسة القائم بعمل رئيس الجامعة موضحًا أن الطالبة المتفوقة بمثابة بنموذج يُحتذى به في تحقيق الموازنة الناجحة بين المسيرة الدراسية والرياضية مؤكدًا حرص الجامعة على الاهتمام بالأنشطة الرياضية والطلابية بحانب تحفيز الطلاب على المشاركة في مختلف الفعاليات الرياضية والفنية والثقافية المختلفة مشيرًا إلى حرص كافة قيادات الجامعة على المشاركة في تكريم الطالبة لتحفيزها ودعمها معنويًا لتحقيق المزيد من الإنجازات.
من جانبها أبدت الطالبة  "ملك محمد سيف" سعادتها الغامرة بتكريم الجامعة موضحة إنها ستكون دافع لها لتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية.


شارك في تكريم الطالبة الدكتور  سليمان مصطفي القائم بعمل نائب رئيس جامعة بنها الأهلية للشئون الأكاديمية، والدكتور حسين مغربي مستشار مجلس الأمناء لشئون التطوير والجودة، والدكتور محمد سعيد مدير البرامج بكلية الهندسة، وسامية عبدالحميد القائم بعمل أمين عام الجامعة، والدكتور عماد عبدالرسول منسق الأنشطة الطلابية.

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