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سيارات

لامبورجيني تتضامن مع إيطالية وتضئ مقرها بألوان علمها بسبب فيروس كورونا

الأحد 29/مارس/2020 - 11:01 م
صدى البلد
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كريم عاطف

بعد اجتياح فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 للمدن الإيطالية الفترة الأخيرة وتحوله الى كابوس ووباء وكارثة بكل المقاييس ، تتضامن العديد مع الدولة الإيطالية وتقديم يد العون والمساعدة من أجل الخروج من أزمتها .


وقامت شركة لامبورجيني بإضاءة مقرها الرئيسي في سانتا أغاتا بولينيزي بألوان العلم الإيطالي الثلاثية تضامنًا مع الوطن والظروف التي تمرّ به بسبب فيروس كورونا كوفيد 19 .


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وأوضحت لامبورجيني في بيان صحفى لها "لطالما كانت هذه الألوان جزءًا من تاريخنا، وبهذا الوقت بالتحديد نحن نشعر أقرب لها من أي ما سبق. بتعاوننا المستمر نحمي أنفسنا ومجتمعنا خصوصًا بالالتزام بالبقاء بالمنزل".


واتخذت شركة لامبورجيني منذ بداية الأزمة إجراءاتها بمواجهة وباء فيروس الكورونا COVID-19 وذلك كجزء من دعمها للتوجيهات الحكومية الجديدة .


و قال ستيفانو دومينيكالي، الرئيس والمدير التنفيذي لدى أوتوموبيلي لامبورجيني هذا الإجراء جزء من المسؤولية الاجتماعية والإحساس بالاهتمام العالي تجاه موظّفينا، وذلك في الظروف الاستثنائية التي نواجهها الآن في إيطاليا والتي تشهد تطوّرات أيضًا في الخارج بسبب انتشار فيروس كورونا على المستوى العالمي.

 

وتابع "سوف نستمر بمراقبة الوضع عن كثب كي نتمكّن من التفاعل بسرعة وبالقدر المناسب من المرونة، وذلك بالتعاون مع جميع موظّفينا لأجل إعادة الانطلاق بالطاقة المطلوبة في اللحظة الملائمة".

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