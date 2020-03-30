استمرار النزيف.. هبوط الخام الأمريكي 7%

هبطت عقود الخام الامريكية، اليوم الإثنين، بنسبة 7% إلى أقل من 20 دولارا، في هبوط تاريخي جديد.





وأعلن الرئيس دونالد ترامب تمديد إرشاداته بالبعد الاجتماعي حتى 30 أبريل المقبل مع استمرار انتشار الفيروس التاجي الجديد في جميع أنحاء الولايات المتحدة.





وتوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصول الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد، إلى الذروة خلال الأسبوعين المقبلين.





وقال "ترامب" خلال موجز كورونا اليومي: "سنشهد ذروة في حصيلة الوفيات خلال الأسبوعين المقبلين بسبب فيروس كورونا".





وقال "ترامب" إن إدارته تعمل على توفير الأجهزة الطبية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.



