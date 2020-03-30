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مرأة

بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا.. 10 صور تكشف عن المطربة المصابة

الإثنين 30/مارس/2020 - 08:13 ص
إيناس عز الدين
إيناس عز الدين
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هاجر هانئ
أعلنت المطربة المصرية، إيناس عز الدين، خلال بث مباشر عبر صفحتها على "فيس بوك"، إصابتها بـ فيروس كورونا المستجد.

أكدت الفنانة إيناس عز الدين، نجمة برنامج "أراب أيدول"، أن حراراتها في تزايد مستمر، بعد ما أعلنت عن إصاباتها بفيروس كوفيد 19، الشهير بفيروس كورونا المستجد.

قالت إيناس عز الدين، من خلال حسابها الرسمي على "الفيسبوك": :" هكون معاكم لحظة بلحظة بكل المستجدات .. انا حرارتي بدأت ترتفع و اقتربت من 38 ومش بتنزل و ضربات قلبي سريعة جدًا و ضيق التنفس زاد بشدة والسعال الجاف بدأ في الزيادة".

قامت وزارة الصحة بإرسال سيارة إسعاف لنقل الفنانة إيناس عز الدين، لمستشفى العزل بعد إصابتها بفيروس كوفيد 19، الشهير بفيروس كورونا المستجد.

قالت إيناس عز الدين، من داخل سيارة الإسعاف :" انا في عربية الاسعاف و طالعة على حميات امبابة علشان الناس اللي فاكرين المرض فيه دعاية و استهزاء او هزار ومع ذلك مش بتمنى انهم يدوقوه علشان يتعلموا يحترموه ..علشان اللي بيعمل كده بيتهيأله كل الناس بتعمل زيه".

وننشر لكم فيما يلى  مجموعة من الصور لتتعرف على  إيناس عز الدين، نجمة برنامج "أراب أيدول"  التى أصيبت بفيروس كورونا.

بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا.. 10 صور تكشف عن المطربة المصابة
بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا.. 10 صور تكشف عن المطربة المصابة
بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا.. 10 صور تكشف عن المطربة المصابة
بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا.. 10 صور تكشف عن المطربة المصابة
بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا.. 10 صور تكشف عن المطربة المصابة
بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا.. 10 صور تكشف عن المطربة المصابة
بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا.. 10 صور تكشف عن المطربة المصابة
بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا.. 10 صور تكشف عن المطربة المصابة
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