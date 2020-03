بمكياج جذاب.. أسما شريف منير تستعرض جمالها

View this post on Instagram

صباح النور، عايزة اقولكم لما تعدوا بموقف صعب سيبكم من اللي بيقولكم لازم تبانوا جامدين، احترم قلبك و مشاعرك و زعلك لأنك كده كده هتجمد و كده كده هتتلهي في زحمة الدنيا، متنساش انك إنسان ♥️