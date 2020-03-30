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مرأة

بمكياج جذاب.. أسما شريف منير تستعرض جمالها

الإثنين 30/مارس/2020 - 08:11 ص
أسما شريف منير
أسما شريف منير
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هاجر هانئ
حرصت الإعلامية أسما شريف منير، على مشاركة متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صورة  جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.

ولفتت أسما شريف منير الأنظار بمكياجها الجذاب الذى كشف عن جمال ملامحها، وارتكز على الألوان الجذابة واعتمد على أحمر شفاه كشف عن جمالها بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها، واعتمدت على بعض الإكسسوارات العصرية المتناسقة مع إطلالتها.

واعتمدت أسما شريف منير على خصلات شعرها البنى المموج المنسدل على كتفيها، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

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