راندا البحيري تسخر من طفولتها: بصراحة طبيعي بالبصة دي أبقى ممثلة





وعلقت راندا البحيري على الصورة: "مهو بصراحه طبيعي بالبصه دي أطلع ممثله".

وكانت آخر مشاركات راندا البحيرى الفنية في مسلسل "الأخ الكبير"، وينتمي العمل لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج اسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور وتدور أحداثه في إطار شعبى.





شاركت الفنانة راندا البحيرى متابعيها بصورة تستعيد ذكريات طفولتها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".