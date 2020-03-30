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أخبار العالم

أخبار السعودية اليوم.. قرارات جديدة لمواجهة كورونا.. عالم سعودي يكشف موعد انتهاء الفيروس.. وإدانات عربية وعالمية لاستهداف المملكة بصاروخين باليستيين

الإثنين 30/مارس/2020 - 12:12 م
اخبار السعودية اليوم
اخبار السعودية اليوم
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دعاء أبوهشيمة
نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار والملفات المهمة خلال الساعات الماضية، نرصد أبرزها في التقرير التالي.


أعلنت السلطات السعودية، اليوم الأحد، تقديم موعد منع التجول في محافظة جدة ليكون ابتداء من الساعة الثالثة مساء من اليوم وتعليق الدخول والخروج منها. ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس": صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه تنفيذا للإجراءات الاحترازية الإضافية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.



أعلنت السلطات الصحية في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 1299 حالة؛ وذلك بعد تأكيد إصابة  96 إصابة جديدة. 

وأضافت الوزارة السعودية أن إجمالي عدد الوفيات في المملكة بلغ 8 حالات وفاة، بعد تسجيل 4 حالات جديدة؛ مشيرة إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بلغ 66 شخصا.



صادرت السلطات السعودية أكثر من مليون كمامة جرى تخزينها لبيعها لاحقا، في وقت تتزايد أعداد ضحايا وباء كوفيد-19 في المملكة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الفرق الرقابية بوزارة التجارة في حائل (شمال العاصمة الرياض) ضبطت مليون و168 ألف كمامة مخزنة لدى وافد، كان ينوي بيعها في وقت لاحق. وحجزت السلطات الكمامات، وأعادت وضعها في الأسواق بمنطقة حائل.



زف أستاذ علم البيئة السعودي بشرى سارة إلى العالم حول توقعاته بتراجع وباء فيروس كورونا الجديد عن العالم هذه الأيام؛ خاصةً في المناطق الاستوائية وتحت الاستوائية، ويشمل ذلك جميع منطقة الشرق الأوسط؛ لافتًا إلى أن فيروس كورونا له سلالتان ينتمي إليها الفيروس، وهما الأكثر عداوة والأقل عداوة.



قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن لقناة "العربية" إن مليشيات الحوثي الإرهابي في اليمن حاولت استهداف المدنيين في السعودية.
وأكد التحالف أن قواته ستواصل  مواجهة الميليشيات الحوثية ومن يدعمها، في إشارة إلى إيران.



نشر السفير الأمريكي في الرياض، جون أبي زيد، تغريدة على الحساب الرسمي للسفارة على "تويتر" قال فيها: "تدين البعثة الأمريكية بشدة الهجمات التي نفذها الحوثيون ضد أهداف مدنية في المملكة العربية السعودية الليلة الماضية".



قال وزير النفط الهندي اليوم، الأحد، إنه بحث التطورات في سوق النفط العالمية مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ومع الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر، حيث تناولت المباحثات أيضا عدم تعطل إمدادات غاز البترول المسال إلى الهند.



أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارت، بيانا جددت فيه "تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".



علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، على إطلاق مليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران في اليمن صاروخين باليستيين باتجاه المملكة العربية السعودية. وقال قرقاش على "تويتر" إن "تكرار الاستهداف الحوثي للمواقع المدنية السعودية منطق من يسعى إلى استمرار الحرب، ويبحث عن الاهتمام الإعلامي في ظل أولوية تصدي العالم لجائحة كورونا".



حثت مؤسسة النقد العربي السعودي البنوك على الموافقة على إعادة هيكلة التمويل المقدم إلى العملاء دون رسوم إضافية وطلبت منها تقديم التمويل الضروري لعملاء القطاع الخاص الذين فقدوا وظائفهم.



تعددت وسائل التسلية في المملكة العربية السعودية بعد قرار منع التجوال الجزئى الذى اتخذته المملكة لمواجهة فيروس كورونا، وكانت على رأس وسائل الترفية والتسلية الكتابة، وذلك بالتزامن مع إطلاق وزارة الثقافة السعودية مبادرة للكتابة تحت مسمى "أدب العزلة" لتشجيع الجماهير على عرض إبداعاتهم ومشاركتها مع غيرهم، استغلالا لفترة حظر التجول التى تفرض على سكان المملكة الاضطرار للمكوث بالمنزل .



أقرت وزارة العدل مشروع ضوابط الزواج المبكر، موضحة أن الإذن بعقد النكاح لمن هم دون الثامنة عشرة يقتصر على المحكمة المختصة. ومن المقرر أن تقوم المحكمة المختصة بالتأكد من توافر عدة شروط قبل إتمام عقد النكاح. 



اقترب صندوق الاستثمار العام السعودي، من الاستحواذ رسميًا على نادٍ إنجليزي عملاق، بعد تقديم عرض غير قابل للرفض، بحسب تقرير صحفي بريطاني. وكانت أنباء صحفية ترددت بقوة خلال الأشهر القليلة الماضية، عن محاولات سعودية، لشراء نادٍ ينشط في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط تكهنات أشارت إلى أن مانشستر يونايتد الأقرب.
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