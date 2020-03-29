AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

السعودية تقترب من اقتحام الدوري الإنجليزي وشراء هذا النادي

الأحد 29/مارس/2020 - 11:51 م
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
يقترب صندوق الاستثمار العام السعودي، من الاستحواذ رسميًا على نادٍ إنجليزي عملاق، بعد تقديم عرض غير قابل للرفض، بحسب تقرير صحفي بريطاني.

وكانت أنباء صحفية ترددت بقوة خلال الأشهر القليلة الماضية، عن محاولات سعودية، لشراء نادٍ ينشط في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط تكهنات أشارت إلى أن مانشستر يونايتد الأقرب.

وكشفت صحيفة تيليجراف البريطانية،، أن صندوق الاستثمار التابع للمملكة العربية السعودية، على وشك الحصول على 80% من ملكية نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

و أوضحت أن الصندوق قدم عرضًا ماديًا لملاك نيوكاسل، وصل إلى 340 مليون جنيه إسترليني، الأمر الذي كشف عنه تقارير صحفية سابقة، لكن مستجدات جديدة طرأت على الموقف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

على غرار المان سيتي.. تقارير بريطانية: محاولات سعودية لشراء نادي نيوكاسيل بــ 445 مليون دولار

5 ملايين تعرقل انضمام لاعب الجزائر إلى كبار إنجلترا

رويترز: السعودية تقترب من شراء ناد كبير في الدوري الإنجليزي الممتاز

ليفربول يقترب من حسم اللقب.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات اليوم

ترشيحاتنا

بنفس الملابس.. حلا شيحة وابنتها تتألقان في أحدث ظهور

الكافيه في البيت.. طريقة عمل الموكا الساخنة

هاشتاج المهن الطبية يتصدر تويتر بعد قرار السيسي زيادة البدل 75%

محافظ البنك المركزي للمصريين: انخفاض البترول والدولار..قريبا

رضا عبد العال: إدارة القلعة الحمراء لا يهمها تاريخ أى لاعب

طارق عامر: سحب 30 مليار جنيه من البنوك خلال 3 أسابيع.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكافيه في البيت.. طريقة عمل الموكا الساخنة

ماذا يحدث للجسم عند تناول القرنفل؟

هنتعشى إيه النهاردة.. سلطة تونة بالبصل الأخضر وموس السلمون المدخن وسلطة بطاطس بالتونة