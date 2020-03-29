السعودية تقترب من اقتحام الدوري الإنجليزي وشراء هذا النادي

يقترب صندوق الاستثمار العام السعودي، من الاستحواذ رسميًا على نادٍ إنجليزي عملاق، بعد تقديم عرض غير قابل للرفض، بحسب تقرير صحفي بريطاني.





وكانت أنباء صحفية ترددت بقوة خلال الأشهر القليلة الماضية، عن محاولات سعودية، لشراء نادٍ ينشط في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط تكهنات أشارت إلى أن مانشستر يونايتد الأقرب.





وكشفت صحيفة تيليجراف البريطانية،، أن صندوق الاستثمار التابع للمملكة العربية السعودية، على وشك الحصول على 80% من ملكية نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.





و أوضحت أن الصندوق قدم عرضًا ماديًا لملاك نيوكاسل، وصل إلى 340 مليون جنيه إسترليني، الأمر الذي كشف عنه تقارير صحفية سابقة، لكن مستجدات جديدة طرأت على الموقف.