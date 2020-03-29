أول تعليق أمريكي على استهداف السعودية بصاروخين باليستيين

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن إدانتها الشديدة لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية استهداف مناطق مدنية في الرياض وجازان في المملكة العربية السعودية بصاروخين باليستيين تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراضهما ونجم عنهما إصابات بين عدد من الأبرياء.





فقد نشر السفير الأمريكي في الرياض، جون أبي زيد، تغريدة على الحساب الرسمي للسفارة على "تويتر" قال فيها: "تدين البعثة الأمريكية بشدة الهجمات التي نفذها الحوثيون ضد أهداف مدنية في المملكة العربية السعودية الليلة الماضية".





وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أعلن، أمس، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت ودمرت صاروخين بالستيين أطلقتهما الميليشيات الحوثية الإرهابية من (صنعاء) و(صعدة) باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.





وأوضح العقيد المالكي أن الصاروخين الباليستيين تم إطلاقهما باتجاه مدينة الرياض ومدينة جازان ولا يوجد خسائر بالأرواح، حتى إصدار هذا البيان، وقد تسبب اعتراض الصاروخين بسقوط بعض الشظايا على بعض الأحياء السكنية بمدينة الرياض ومدينة جازان.