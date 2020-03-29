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أخبار العالم

1299 حالة.. السعودية تسجل ارتفاعا جديدا في عدد ضحايا فيروس كورونا

الأحد 29/مارس/2020 - 02:55 م
السعودية تسجل ارتفاعا
السعودية تسجل ارتفاعا جديدا في عدد ضحايا فيروس كورونا
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت السلطات الصحية في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 1299 حالة؛ وذلك بعد تأكيد إصابة  96 إصابة جديدة.

ووفقا لـ "العربية"، أشارت وزارة الصحة السعودية إلى أنه من بين الإصابات الـ 96 الجديدة 68 إصابة كورونا مرتبطة بحالات اختلاط.

وأضافت الوزارة السعودية أن إجمالي عدد الوفيات في المملكة بلغ 8 حالات وفاة، بعد تسجيل 4 حالات جديدة؛ مشيرة إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بلغ 66 شخصا.

وتابعت الصحة السعودية قائلة: " لدينا 12 حالة حرجة مصابة بفيروس كورونا تتلقى الرعاية الكاملة".

وحثت الصحة السعودية المواطنين والمقيمين مجددا على  عدم الخروج من المنازل وضرورة التزام حظر التجول؛ وضرورة السعي لرعاية طبية مع ظهور الأعراض.

كما شددت على ضرورة تجنب الشائعات وتقصي المعلومات من مصدرها.
هذا، وقد أعربت الصحة السعودية عن امتنانها لجهود الطواقم الطبية، مضيفة أن الوزارة تشهد مبادرات بالتطوع فردية وجماعية.

وأكدت الصحة السعودية على أن  كل الإجراءات التي اتخذتها الدولة بينها حظر التجول مفيدة وفعالة لوقف انتشار كورونا.

وفي سياق المتصل، أشادت الداخلية السعودية بالالتزام الكبير بحظر التجول في البلاد

وذكَرت المواطنين بتمديد قرار تعليق الحضور وحركة النقل والسفر؛ مؤكدة "خدماتنا متوفرة عبر تطبيقاتنا الإلكترونية وبينها "أبشر"" 
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