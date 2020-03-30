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أخبار العالم

الأردن يسجل رابع حالة وفاة بفيروس كورونا

الإثنين 30/مارس/2020 - 12:59 م
الأردن يسجل رابع
الأردن يسجل رابع حالة وفاة بفيروس كورونا
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قسم الخارجي
أعلن الأردن اليوم، الاثنين، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى ٤ حالات؛ حسبما أفادت "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية، أمس، الأحد، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الكلي إلى 259 إصابة.

وفرضت الحكومة الأردنية، إجراءات جديدة مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بمحافظة إربد وفرضت عزلا كاملا، فيما شهدت أعداد المصابين بالفيروس ارتفاعا مفاجئا.

واتسم خطاب الحكومة خلال اليومين الماضيين، بنبرة متوجسة من الارتفاع المحتمل لأعداد المصابين، على ضوء بعض التجاوزات التى سجلت، حيث قال وزير الإعلام أمجد العضايلة، الخميس الماضى، إن الوضع فى محافظة إربد لا يزال تحت السيطرة رغم زيادة الإصابات، وأن الفرصة ممكنة وكبيرة فى حال الالتزام بالتعليمات لاحتواء المرض، داعيا كل مخالطى المصابين فى إربد، إلى إجراء فحوصات مخبرية.
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