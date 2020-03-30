بوتين يعلن سيطرة روسيا على فيروس كورونا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا تمكنت من السيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





وقال بوتين إن روسيا تمكنت من منع حدوث نمو كبير في أعداد مصابي فيروس كورونا خلال الأسابيع الماضية.





وأضاف "يجب أن تكون تحركاتنا معقولة ومهنية.. بفضل هذا النهج، تمكنا من كسب الوقت اليوم وانفجار تفشي عدوى فيروس كورونا في الأسابيع الماضية".





وأكد بوتين على ضرورة أن تستغل بلاده الوقت الذي وفرته.





دعا الرئيس مرة أخرى المواطنين المسنين في روسيا إلى البقاء في المنزل وسط تفشي فيروس كورونا.





وتابع أنه تم فعل كل شيء ممكن لمنع فيروس كورونا من الوصول إلى عدد كبير من الناس في البلاد، مشيرًا إلى أنه من المهم مراعاة جميع السيناريوهات والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في مكافحة انتشار المرض والعدوى.





وأشار إلى أن الإجراءات التي يتم تنفيذها في روسيا لمحاربة فيروس كورونا الجديد مهمة للغاي ، على الرغم من أنها قد تبدو مفرطة للمواطنين. "الأفضل أن تكون آمنا من أن تكون آسفا".





وسجلت روسيا 1،836 حالة إصابة بفيروسات كورونا بزيادة 302 خلال الـ 24 ساعة الماضية. لقى تسعة أشخاص مصرعهم بينما تعافى 66 شخصا من المرض.



